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Anahí envía fuerte mensaje a su hermana Marichelo en medio DE SU SEPARACIÓN: “nunca se te olvide”

La cantante se pronunció y quiso dejarle algo muy en claro a su hermana mayor.

Abril 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La cantante Anahí le mandó un mensaje a su hermana Marichelo en medio de su separación.

Instagram

“Hermana mía, que nunca se te olvide lo valiosa que eres…”.

Fue a través de sus redes sociales donde la cantante y actriz Anahí dedicó unas palabras a su hermana Marichelo en medio de la crisis que vive por su separación de Jorge D’Alessio tras 15 años de matrimonio.

Aunque la exRBD no expresó claramente a que el mensaje era atribuido al momento que enfrenta, sí publicó el mensaje poco después de que, entre lágrimas, Marichelo, confirmara a la prensa si distanciamiento del hijo de ‘La leona dormida’.

Fue el viernes 10 de abril cuando la exactriz reconoció ante los medios de comunicación, que la captaron en el aeropuerto, que se encuentra separada y, con la voz entrecortada, reconoció que se trataba de una situación muy complicada para ella.

TE RECOMENDAMOS: Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio

“Ah, caray... no estaba yo lista para esto, no está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, que nadie creo que quiera vivirlo y no creo ser la única mujer que está pasando algo así, no soy la primera ni la última y, todo lo que queda, es echarle para adelante”, dijo.

Un reportero trató de profundizar en el motivo del distanciamiento con su marido y de si pudo tratarse una infidelidad por parte del músico, y sin negarlo o confirmarlo, destacó que sólo podía hablar por sí misma y sus acciones.

Marichelo.jpg

“Tendrías que preguntárselo a él, no me corresponde a mí, yo siempre he hablado de mí y por mí, jamás he hablado de alguien más; hay cosas de las que no me gustaría hablar, sobre todo porque aquí están mis hijos, les pido, por favor, que tengamos la prudencia necesaria, no es un momento fácil, ni para mí ni para ellos”, expresó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Jorge D’Alessio confirma crisis con Marichelo: “No sabemos si se arreglará o no”

¿Cuál fue el mensaje de Anahí?

De forma casi inmediata, la intérprete publicó en sus redes sociales un mensaje escrito en un letrero con la frase: “hermana mía, que nunca se te olvide lo valiosa que eres, lo linda que eres y lo grande que brillas, te mereces lo mejor, te amo”.

Poco después, la exintegrante de ‘Chiquilladas’ reposteó la imagen dejando en claro que entre ellas existe una relación muy estrecha desde que eran pequeñas. De hecho, revelaron en alguna ocasión que Marichelo siempre había soñado con tener una hermana menor y llegó Anahí.

Marichelo Anahí JORGE D’ALESSIO
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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