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“Estamos viviendo un funeral”: el DESGARRADOR mensaje de Ernesto D’Alessio tras la ruptura de Jorge y Marichelo

El hermano del músico habló sobre cómo enfrentan la separación en familia.

Abril 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ernesto D’Alessio destapó cómo enfrentan en familia la separación de Jorge y Marichelo.

YouTube/Instagram

“Claro que sí (he hablado con Marichelo) es mi cuñada amorosa, la adoro”.

La familia D’Alessio atraviesa por una dolorosa distancia que Ernesto compara con un “funeral”. Y es que afirma que todos tienen el corazón pendiendo de un hilo tras ver a su hermano y a su cuñada Marichelo sufriendo.

En una reciente y reveladora entrevista, el cantante no ocultó su sentir y comparó los hechos con la pérdida de un ser querido: “Estamos viviendo un funeral”.

De acuerdo a los dichos de Ernesto, el sufriendo que viven todos en casa es tan profundo que las palabras sobran, asemejándose al silencio sepulcral que un velorio donde no existen frases que conduelen a los deudos.

El intérprete, quien también enfrentó la separación y el divorcio de su exesposa ‘Charito’, hace un par de años, afirma que en sus momentos de crisis sólo la fe en Dios pudo ayudarlo.

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“La única persona que pudo restaurar mi corazón y darme un abrazo amoroso ha sido Dios, es el único que tiene la capacidad de restaurar tu corazón, tu mente, de enderezar tu mente. Ustedes saben que soy muy creyente, mi mentor, mi guía, se llama Jesús”, expresó.

Ernesto D’Alessio confirmó que ha estado en comunicación con Marichelo, con quien dijo seguirá manteniendo la misma relación.

“Claro que sí (he hablado con Marichelo) es mi cuñada amorosa, la adoro. Mis sobrinos tienen una muy bella relación con mis hijos, la van a seguir teniendo. De hablar con mi cuñada es ‘nada cambia’, ‘nada cambia'; ‘te amo’, ‘yo también te amo, cuñis’”, contó.

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Finalmente, el cantante reafirmó lo dicho hace unos días por Lupita D’Alessio a través de redes sociales.

“Mi madre, como cualquier madre , siempre va a estar para mi hermano y para Marichelo, así se los digo”, concluyó.

ernesto dalessio JORGE D’ALESSIO Marichelo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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