Jimena y Gualy fueron directo al hospital tras su eliminación en “Las estrellas bailan en Hoy”

Jimena Longoria compartió un video para revelar su estado de salud

November 01, 2025 • 
Alejandro Flores
jimena longoria y gualy.jpg

Jimena y Gualy fueron eliminados este 31 de octubre

José Luis Ramos

Jimena y Gualy, ahora se sabe, no estaban al 100% durante la competencia de Las estrellas bailan en Hoy.

Resulta que la pareja eliminada este viernes 31 de octubre decidió ir al hospital para atender las dolencias que padecían desde hace tiempo y cuyo tratamiento pospusieron para cumplir con el compromiso del reality show de baile.
Como informó TVyNovelas en el momento en que sucedió, los votos del público fueron implacables, y tras la ayuda del ‘Juez de Oro’, Ariel Miramontes, para salvar a Karenka y su pareja, Manuel, fueron Jimena Longoria y Gualy Cárdenas la pareja eliminada de la competencia.

Su puntaje y los votos del público no fueron suficientes para salvarse. Todos sus compañeros los llenaron de amor y los despidieron en medio de abrazos.

¿De qué estaban lastimados Gualy y Jimena?

Este sábado, la pareja comenzó sus tratamientos respectivos para corregir sus rodillas y espalda.
Jimena Longoria compartió un video en sus historias de Instagram para contarle a sus seguidores su estado de salud.

“Ahora sí es tiempo de recuperar el cuerpo”, dijo la influencer.

jimena longoria.jpg

Jimena Longoria compartió un video de la terapia

Instagram

En el video se ve que ambas piernas están en bolsas terapéuticas. Jimena explica que en su caso el problema son las rodillas.

“Tenía una de las rodillas fatal, no sé si por bailar en tacón o por el estrés; pero ya estoy en rehabiltación”.

En el caso de Gualy, su dolencia era la espalda y en el mismo video, Jimena contó que en ese mismo momento estaba en su tratamiento en esa misma clínica.

Jimena Longoria Las Estrellas Bailan en Hoy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
