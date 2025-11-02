Jimena y Gualy fueron directo al hospital tras su eliminación en “Las estrellas bailan en Hoy”

Jimena y Gualy, ahora se sabe, no estaban al 100% durante la competencia de Las estrellas bailan en Hoy.

Resulta que la pareja eliminada este viernes 31 de octubre decidió ir al hospital para atender las dolencias que padecían desde hace tiempo y cuyo tratamiento pospusieron para cumplir con el compromiso del reality show de baile.

Como informó TVyNovelas en el momento en que sucedió, los votos del público fueron implacables, y tras la ayuda del ‘Juez de Oro’, Ariel Miramontes, para salvar a Karenka y su pareja, Manuel, fueron Jimena Longoria y Gualy Cárdenas la pareja eliminada de la competencia.

Su puntaje y los votos del público no fueron suficientes para salvarse. Todos sus compañeros los llenaron de amor y los despidieron en medio de abrazos.

¿De qué estaban lastimados Gualy y Jimena?

Este sábado, la pareja comenzó sus tratamientos respectivos para corregir sus rodillas y espalda.

Jimena Longoria compartió un video en sus historias de Instagram para contarle a sus seguidores su estado de salud.

“Ahora sí es tiempo de recuperar el cuerpo”, dijo la influencer.

Jimena Longoria compartió un video de la terapia Instagram

En el video se ve que ambas piernas están en bolsas terapéuticas. Jimena explica que en su caso el problema son las rodillas.

“Tenía una de las rodillas fatal, no sé si por bailar en tacón o por el estrés; pero ya estoy en rehabiltación”.

En el caso de Gualy, su dolencia era la espalda y en el mismo video, Jimena contó que en ese mismo momento estaba en su tratamiento en esa misma clínica.

