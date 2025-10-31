¿Qué pareja fue la segunda eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025? FOTOS al interior del foro

Las Estrellas Bailan en Hoy tuvo una tercera semana de competencia donde el nivel ha subido y una pareja tuvo que ser eliminada.

Dentro del programa Hoy, se vivió una mañana llena de disfraces, pues es noche de Halloween. Conductores y jueces se lucieron con sus mejores caracterizaciones, así como algunas de las parejas cuyos bailes se prestaban para disfrazarse.

Los votos del público fueron implacables, y tras la ayuda del ‘Juez de Oro’, Ariel Miramontes, para salvar a Karenka y su pareja, Manuel, solo una pareja salió del concurso...

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas fueron la pareja eliminada de la competencia. Su puntaje y los votos del público no fueron suficientes para salvarse. Todos sus compañeros los llenaron de amor y los despidieron en medio de abrazos.

Pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy José Luis Ramos

Pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy José Luis Ramos

Pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy José Luis Ramos

La competencia cada vez está más reñida, y el nivel de dificultad debe subir. Latin Lover y Albertano resaltaron que a algunas parejas les falta el factor sorpresa, pues si bien cumplen con una coreografía, no hay más.

Cabe mencionarse que en el programa ‘Hoy’ se preparó hasta la decoración para celebrar Halloween y Día de Muertos. Prueba de ello es la Catrina hecha con globos, cuyo proceso de elaboración te mostramos en nuestras redes sociales...