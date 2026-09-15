Brianda Deyanara pierde su cuenta de TikTok con 35 millones de seguidores; CULPAN A FANDOM de Masad

“(Gracias) por su paciencia y por estar siempre con nosotros, Team Brianda”.

A tan sólo unas horas de protagonizar uno de los regresos más emotivos e inesperados de ‘La Casa De Los Famosos México’, Brianda Deyanara perdió el acceso a su cuenta de TikTok con más de 35.7 millones de seguidores.

El equipo de la influencer confirmó a través de un comunicado y acusó a fans rivales del reality show de haber orquestado un reporte masivo contra el perfil.

“Estamos presentando algunos inconvenientes con la cuenta de TikTok de @briandadeyanara. Nuestro equipo ya se encuentra trabajando para restablecerla”.

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La creadora de contenido había construido una de las comunidades más grandes en esa plataforma para un influencer mexicano.

“(Gracias) por su paciencia y por estar siempre con nosotros, Team Brianda”, dijeron. Luego expresaron que “por este medio cuando vuelva a estar disponible”, lo darán a conocer.

Fue en 2017, cuando Brianda incursionó en las redes sociales, particularmente en Instagram. Un año después extendió su presencia a YouTube, donde comenzó a publicar vlogs sobre su vida cotidiana.

Poco a poco fue construyendo una comunidad, pero su salto ocurrió en 2020 cuando aperturó su cuenta en TikTok y en medio de la pandemia de coronavirus. Sus videos se hicieron virales con rapidez, lo que le dio un alcance mayor a nivel nacional.

¿Quién logró cerrar el TikTok de Brianda Deyanara?

A través de la red social X, cientos de perfiles acusan al fandom de Masad Altamimi y de Gema Garoa, a quienes señalan de haber reportado masivamente el perfil por estar en la placa de nominados esta semana en ‘La Casa De Los Famosos México’.

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Los señalamientos vinculan la caída de la cuenta con el enojo a la salida de Masad, a que iba bajo en votos y a las dinámicas que hubo en la semana, cuando la producción intentó emparejarlos. Usuarios calificaron al grupo de fans como “tóxico”.