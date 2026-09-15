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Brianda Deyanara pierde su cuenta de TikTok con 35 millones de seguidores; CULPAN A FANDOM de Masad

El equipo de redes confirmó la pérdida y fans señalan a los seguidores del árabe quienes habrían reportado el perfil masivamente.

Septiembre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Brianda-Deyanara.jpg

Todo indica que el fandom de Masad reportó masivamente el perfil de TikTok de Brianda.

YouTube

“(Gracias) por su paciencia y por estar siempre con nosotros, Team Brianda”.

A tan sólo unas horas de protagonizar uno de los regresos más emotivos e inesperados de ‘La Casa De Los Famosos México’, Brianda Deyanara perdió el acceso a su cuenta de TikTok con más de 35.7 millones de seguidores.

El equipo de la influencer confirmó a través de un comunicado y acusó a fans rivales del reality show de haber orquestado un reporte masivo contra el perfil.

“Estamos presentando algunos inconvenientes con la cuenta de TikTok de @briandadeyanara. Nuestro equipo ya se encuentra trabajando para restablecerla”.

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La creadora de contenido había construido una de las comunidades más grandes en esa plataforma para un influencer mexicano.

“(Gracias) por su paciencia y por estar siempre con nosotros, Team Brianda”, dijeron. Luego expresaron que “por este medio cuando vuelva a estar disponible”, lo darán a conocer.

Fue en 2017, cuando Brianda incursionó en las redes sociales, particularmente en Instagram. Un año después extendió su presencia a YouTube, donde comenzó a publicar vlogs sobre su vida cotidiana.

Poco a poco fue construyendo una comunidad, pero su salto ocurrió en 2020 cuando aperturó su cuenta en TikTok y en medio de la pandemia de coronavirus. Sus videos se hicieron virales con rapidez, lo que le dio un alcance mayor a nivel nacional.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Quién logró cerrar el TikTok de Brianda Deyanara?

A través de la red social X, cientos de perfiles acusan al fandom de Masad Altamimi y de Gema Garoa, a quienes señalan de haber reportado masivamente el perfil por estar en la placa de nominados esta semana en ‘La Casa De Los Famosos México’.

NO TE VAYAS SIN LEER: John Milton confirma que HIPNOTIZÓ A Brianda Deyanara para ganar LCDLF y publica video que lo prueba

Los señalamientos vinculan la caída de la cuenta con el enojo a la salida de Masad, a que iba bajo en votos y a las dinámicas que hubo en la semana, cuando la producción intentó emparejarlos. Usuarios calificaron al grupo de fans como “tóxico”.

Brianda Deyanaya Masad Altamimi La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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