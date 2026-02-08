Jerry Rivera provoca envidias con foto en la que luce joven y musculoso; hasta Carlos Ponce le tiene celos

Jerry Rivera surgió a la fama en el mundo de la salsa con un peculiar apodo: el cara de niño.

Esa frase resumía su rostro ingenuo que al mismo tiempo generaba ternura y afecto. Su éxito más global fue sin duda “Amores como el nuestro”, que en el año de 1992 lo llevó a ganar la categoría de Mejor álbum tropical en los Premios Lo Nuestro.

“El niño de la salsa” le llamaban también en relación con el hecho de que comenzó su carrera muy joven.

Jerry tuvo un receso en su carrera de más de una década. Volvió a los estudios de grabación en 2025 para impulsar y presentar a su hijo Moa, quien tiene el deseo de continuar con el legado de su padre en la salsa.

Así es que ambos llegan a este febrero para presentar “La carrera”, una canción que alude al sueño de los dos Rivera.

Pero lo que más ha llamado la atención es la imagen que luce Jerry. En una foto publicada en su cuenta de Instagram, el salsero anuncia el estreno del video de la canción a dueto con su hijo, grabado en una pista de carreras y en el que actúan como pilotos profesionales.

En algunos videos previos, el propio Moa trata de compararse con su padre en cuestión de músculos.

“Acá estamos con el cara de niño, vamos a ver quién está mejor”, dice Moa mientras muestra los bíceps.

Aunque están impresionantes, cuando toca le turno de Jerry es evidente que tiene mucho más volumen. “Así no se puede”, dice Moa resignado.

La asombrosa longevidad de Jerry Rivera

La apariencia de este nuevo Jerry Rivera resultó asombrosa incluso para viejos amigos como Carlos Ponce, actor y cantante puertorriqueño, igual que Jerry.

“Mira… cara de niño. Yo de chiquito cantaba tus canciones. Así es que debes tener como 75 años”, escribió Ponce en tono de broma pero que efectivamente hace notar que parece como si Jerry fuera inmune al paso de los años.

En realidad, la explicación es que Rivera comenzó muy pronto a hacerse escuchar en el ambiente de la salsa, ayudado por el hecho de que sus padres eran precisamente músicos y cantantes.

Siendo todavía un adolescente, por ejemplo, acompañó a su padre en una gira por Puerto Rico, en la que por cierto, conoció a Frankie Ruiz, su ídolo de toda la vida. Eso fue en 1986, cuando tenía 13 años, por lo que se puede decir que Jerry lleva al menos 40 años de carrera.

Por eso Carlos Ponche se siente cohibido ante su colega.

“La envidia me corroe y me consume!”, escribió en tono de broma.

Jerry y Moa ya suman 17 millones de visualizaciones de su video en tan solo tres semanas.