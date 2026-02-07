Famosos
Jerry Rivera
Salsero conocido por éxito como “Cara de niño” y “Amores como el nuestro”
Famosos
Jerry Rivera provoca envidias con foto en la que luce joven y musculoso; hasta Carlos Ponce le tiene celos
El salsero, conocido en sus inicios como “el Cara de Niño”, ha tenido una transformación excpecional
Febrero 07, 2026
·
Alejandro Flores