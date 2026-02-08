El infierno detrás de Itatí Cantoral y su matrimonio secreto: “Dormíamos en recámaras separadas”

La historia de su primer matrimonio es muy poco conocida: fue un amor fugaz y se quedó rezagado por el luminoso amor que vivió luego con Eduardo Santamarina.

No obstante, en la biografía de Itatí Cantoral aquel amor que no fue amor quedó como una de las más grandes lecciones de su vida: “la rebeldía no siempre conduce a un buen final”.

En 1999, Itatí ya era una estrella de las telenovelas mexicanas: su Soraya, la villana por antonomasia de las telenovelas noventeras de Televisa, había dejado una huella tan impactante que le dio la oportunidad de protagonizar su primer melodrama: “Salud, dinero y amor”.

Fue en ese año, 1999, que Itatí haló por primera vez de su primer matrimonio, una relación fallida que fue se convirtió en un infierno, según relató ella misma a TVyNovelas aquel año.

“No puedo decir que he sufrido mucho porque todo lo he gozado y de nada me arrepiento. Y si naciera otra vez volvería a hacerlo pero sí he sido muy atrabancada. Soy muy rebelde, esa es mi esencia; siempre me ha gustado rebelarme contra lo que diga mi familia, la sociedad y el mundo entero. Sin embargo reconozco que esa actitud solo me llevó al sufrimiento, al fracaso, y a que las cosas no marcharán bien”.

Itatí se casó por primera vez con Abby Rafael en 1997 a pesar de la oposición de sus padres.

En la entrevista con TVyNovelas de aquel 1999, recuerda lo duro que fue ese aprendizaje para ella:

“Al principio me sentía muy avergonzada pero ya lo superé. Me di cuenta de que soy un ser humano y de que todos cometemos errores. Fui egoísta pero no por serlo sino por soñadora; pensé que el amor podía contra todas las cosas y finalmente sucedió lo que mi familia me había advertido”.

Así fue el primer matrimonio de Itatí Cantoral

Itatí tenía 22 años cuando decidió unirse en matrimonio a escondidas y seis meses después divorciarse. En ese lapso su percepción de la vida ha cambiado radicalmente.

“Cuando me cuestiono si lo que sentí por Abby era amor o no, pienso que no, no lo fue. Se trataba de una obsesión que ahora entiendo como romanticismo, me instalé en Romeo y Julieta y estaba convencida de que el gran amor que yo sentía iba a vencer todos los obstáculos. Desgraciadamente a veces veo la realidad como yo me la imagino y eso no es así: la realidad es como es”.

Aquel matrimonio Itatí fue efectivamente a escondidas y resultó tan malo que confesó que durmieron siempre en recámaras separadas.

“La vida me enseñó que las decisiones no deben tomarse tan arrebatadamente, que las cosas deben pensarse, que la rebeldía no siempre conduce a un buen final y que debo poner más atención en mis relaciones emocionales y no dejarme llevar ciegamente por el romanticismo”.

En 1999 comenzó la relación de Itatí con Eduardo Santamarina Hemeroteca TVyNovelas

Curiosamente, en 1999 fue el año en que comenzó su relación con Eduardo Santamarina, con quien hasta la fecha y a pesar de que ya se separaron, mantiene una excelente relación.

