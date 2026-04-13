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Isabel Lascurain se quiebra en “Juego de Voces” al dedicarle una canción a su hermana Mayte

En el cuarto programa de “Hermanos y rivales”, las hermanas Lascurain se dijeron cuánto se aman a través de canciones en el segmento “Te la dedico”

Abril 12, 2026 • 
Alejandro Flores
Isabel lascurain juego de voces.jpg

Isabel también le escribió una carta a Mayté

ViX

Isabel Lascurain lo intentó hasta el último verso pero la verdad es que las emociones la rebasaron durante un segmento de “Juego de voces: hermanos y rivales” en el que tenía que cantar “Te amaré”.

En el cuarto programa, transmitido este 12 de abril, tocó el turno de las hermanas Lascuarain para someter al segmento de “Te dedico esta canción”, en la que mutuamente los concursantes deben cantar un tema representativo de su relación como hermanos.
En programas anteriores, por ejemplo, los hermanos Roma hablaron de lo importante que ha sido su apoyo en momentos tan cruciales como los dos infartos que ha padecido Raúl.
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Los hermanos D’Alessio, por su parte, se dedicaron canciones para recordar sus etapas más difíciles durante la adolescencia que vivieron en un internado de Candá, justo después de que huyeron de la casa de su papá Jorge Vargas.

¿Qué canciones se dedicaron Isabel y Mayte Lascurain?

En este cuarto programa Mayte Lascurain construyó una metáfora para decirle a su hermana Isabel lo mucho que le agradece compartir su vida casi como si fuera una sola.

“Tú sabes que yo decidí no ser madre pero luego tú me hiciste madre con la llegada de un ser que es como si fuera mi hijo”, dijo Mayté en referencia a Joss Álvarez, hijo de Isabel.

En su turno, Isabel le dedicó “Te amaré”, la emotiva canción de Miguel Bosé que trata de un amor incondicional. Apenas en la segunda estrofa, Isabel sintió un nudo en la garganta que fue cada vez más intenso y que terminó por convertirse en un breve llanto que le impidió seguir cantando.

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Con el profesionalismo acumulado en 41 años de trayectoria, la integrante de Pandora sacó adelante la canción con la voz entrecortada hasta que aparecieron los “ángeles” que llegaron como invitados: familiares y amigos de Mayte, incluyendo a Fernanda (la otra integrante de Pandora) y Joss Álvarez.

Juego de Voces Isabel Lascurain
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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