Imelda Tuñón se arrepiente de insultar a Maribel Guardia, pero remarca: ‘El niño tiene derecho a estar conmigo’

Como te contamos en TVyNovelas, las pruebas que Maribel Guardia presentó ante las autoridades fueron lo bastante contundentes como para que se determinara que el niño se quedara bajo la custodia de su abuela por 10 días, algo que sin duda molestó a Imelda Tuñón.

La joven cantante se mostró en un inicio muy molesta ante la demanda interpuesta por Maribel hace unos días; sin embargo, en esta ocasión Garza Tuñón optó por hacer a un lado los insultos y, en lugar de ello, hasta le ofreció disculpas a su suegra por ofenderla en medio de su furia: esto dijo.

¿POR QUÉ SE DISCULPÓ IMELDA TUÑÓN CON MARIBEL GUARDIA?

A través de un encuentro con medios de comunicación divulgado por programas como “La Mesa Caliente”, Imelda Garza Tuñón reconoció que la desesperación y el dolor de verse separada de su único hijo la hicieron decir algunas palabras que no debía.

“Tiene que entender, y yo creo que lo entiende (…) yo estaba muy enojada, muy triste, muy desesperada”

“No me puedo arrepentir de cómo me sentía cuando estaba desesperada, asustada, cuando no sabía qué iba a pasar; no me puedo arrepentir de eso”, aceptó la joven cantante quien en alguna de sus declaraciones llamó “vieja estúpida” a Maribel Guardia por no devolverle al menor como se puede ver en el siguiente video:

“Tiene que entender, y yo creo que lo entiende (…) yo estaba muy enojada, muy triste, muy desesperada (…) evidentemente nadie se merece un insulto y todas las personas tienen derecho a réplica, pero también el niño tiene el derecho a estar conmigo”, remarcó Imelda Tuñón.

Por último, la cantante reiteró que Maribel siempre podrá ver a su nieto , pero la que tiene todo el derecho de vivir con él es ella porque es su mamá: “El niño tiene derecho de estar con su abuela, pero tiene aún más derecho de estar con su madre”, concluyó.

¿QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE IMELDA TUÑÓN SUPO DE SU HIJO?