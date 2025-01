Imelda Garza contraataca: “Le voy a poner una orden de restricción a Maribel Guardia y a su esposo”

“Que no me quite a mi hijo, no es justo. No hagas esto. Ya tuviste a tu hijo, dame mi oportunidad de criar a mi hijo, déjame en paz”, fue el mensaje de Imelda Garza Tuñón.

La tarde de este 21 de enero se dio a conocer un pleito entre Maribel Guardia y la madre de su nieto, Imelda Garza Tuñón, a quien la actriz denunció “por la seguridad” del niño.

Sin embargo, la joven dio la cara ante los medios y contó su versión de los hechos, además de advertir: “Yo la voy a demandar y le voy a poner una orden de restricción a ella y a Marco Chacón”.

Fuera de la Fiscalía, donde el hijo de Julián Figueroa se encontraba después de la demanda interpuesta por Maribel Guardia, Imelda relató: “Trataron de sacar de la escuela a mi hijo sin mi permiso, me marcó el director. Llegué a la escuela y se lo estaban llevando de la mano, todo a raíz de que este fin de semana nos mudamos de la casa de Maribel”.

“Ya se van a cumplir dos años del fallecimiento de Julián, y por más que yo quiera, no va a volver. No tenemos por qué estar en esa casa. Necesito estar en otra casa para poder crecer, para poder educar a mi hijo como yo quiera educarlo”.

Imelda comentó que estuvo con su hijo todo el mes de diciembre, tiempo en el que Maribel y su marido se fueron a Miami... “Ni siquiera nos avisaron que se iban a ir y me pasé todo el mes con mi hijo. En ningún momento me vio drogada, ni me vio borracha, nada de eso”.

“Es una injusticia, justamente cuando nos estamos saliendo de su casa es cuando empiezan a poner estas cosas- ¿Por qué si pensaba así no lo declaró antes? ¿Por qué no metió la denuncia antes si tanto daño le estaba haciendo? ¿Por qué no está parada aquí afuera? El niño tiene todo el día sin comer y ella no ha dado la cara”.

Además, Imelda declaró que los únicos hombres que entran a su casa son sus amigos gays, y cuestionó: “Si (Maribel) tanto amor le tiene, ¿por qué no vino? El niño está enojado con ella y no la quiere ver”.

¿Qué dijo Maribel Guardia?

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad”, publicó esta tarde Maribel Guardia en redes sociales.

Maribel agregó: “No tengo afán de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”.