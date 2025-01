¡Imelda Tuñón perdió todo el contacto con su hijo! Su fuerte súplica para Maribel Guardia

Este jueves 30 de enero, la prensa de espectáculos se dio cita en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lugar a donde acudió Imelda Tuñón para rendir su declaración y presentar las pruebas toxicológicas exigidas por las autoridades.

A la salida de la Fiscalía, Imelda Tuñón sostuvo una breve charla con varios reporteros en la que aceptó que está preocupada por su hijo ya que no lo ve desde hace 10 días y, por ello, hizo una petición muy especial dirigida sobre todo a Maribel Guardia: ¡estas fueron sus palabras!

¿Cómo afronta Imelda Tuñón la ausencia de su hijo en estos días?

Ante las cámaras de medios como Televisa Espectáculos, Imelda Tuñón reveló que ha sufrido mucho estos últimos 10 días que calificó como “feos” porque no ha visto al niño y ni siquiera ha hablado con él por teléfono, algo que la tiene angustiada y que considera es injusto para ella.

“No lo he visto, solamente sé que no ha ido a la escuela”

“Esto no puede seguir pasando, no se pueden arrebatar niños de sus madres sin tener pruebas”, explotó la nuera de Maribel Guardia al tiempo que le pidió a otras mujeres que han sufrido lo mismo unirse a ella.

“Yo pido a todas las mujeres que han pasado por lo mismo que nos unamos para que no sigan pasando estas cosas”, declaró Garza Tuñón.

¿Qué petición le hizo Imelda Tuñón a Maribel Guardia?

Por otra parte, Imelda Tuñón aceptó que lo único que sabe de su hijo es que no ha ido a la escuela en todos estos días y, por ello, le pidió una tregua especial a Maribel Guardia ya que, aunque sea, quiere entregarle su mochila al menor para que no pierda clases.