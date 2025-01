Encontraron muerto a un famoso actor de telenovelas que trabajó con Jaime Camil: el cuerpo llevaba días en su casa

Este martes 21 de enero de 2025, se confirmó la lamentable muerte de Francisco San Martín, un reconocido actor que destacó por su participación en programas de televisión y telenovelas, donde trabajó junto a personalidades como Jaime Camil. Esta noticia causó gran conmoción entre el público, especialmente después de que salieran a la luz los primeros detalles acerca de cómo se dio el espeluznante hallazgo de su cuerpo.

¿De qué murió Francisco San Martín? Esto se sabe sobre su inesperado fallecimiento

De acuerdo con las oficinas de la Oficina Forense del Condado de Los Angeles, Francisco San Martín se suicidó en su propio hogar. Sobre las condiciones en las que el cuerpo fue encontrado, se detalló que se trató de un ahorcamiento mediante suspensión, en otras palabras, el artista de 39 años se ahorcó hasta que dejó de respirar.

Los reportes indican que el deceso tuvo lugar el pasado jueves 16 de enero, pero habría sido hasta el 20 de enero que se descubrieron sus restos una vez que las autoridades acudieron a su hogar. Hasta el momento se desconoce el móvil de esta tragedia, pues no se ha dado a conocer si el actor de “Jane The Virgin” dejó alguna carta en la que se despidiera de sus seres queridos o explicara las razones para terminar con su vida.

Las autoridades de Los Angeles informaron que Francisco San Martín se suicidó Especial

Quién fue Francisco San Martín, el actor de Jane The Virgin que murió trágicamente

Francisco San Martín fue un actor y modelo español, nacido en la isla de Mallorca. Según la información disponible sobre su trayectoria, comenzó como estrella infantil en el teatro, pero poco después se centró mayormente en el modelaje, carrera que desarrollo en Madrid, ciudad en la que vivió parte de su juventud.

Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos, país en el que su trayectoria histriónica despegó formalmente. Algunas producciones de las que formó parte incluyen títulos como “Days of our lives”, estrenada en 2010; la siguiente gran oportunidad llegó con “Jane The Virgin”, una exitosa telenovela protagonizada por Gina Rodríguez y Justin Baldoni.

Francisco San Martín participó en “Jane The Virgin” junto a Gina Rodríguez y Jaime Camil Especial

En esta trama, Francisco San Martín le dio vida a “Fabián Regalo del Cielo”, un personaje que se desarrolló a la par con “Rogelio de la Vega”, interpretado por Jaime Camil. Hasta el momento, el actor mexicano no se ha pronunciado sobre la muerte de su colega.