Imelda Garza rompió el silencio sobre su presunto consumo de drogas tras la denuncia de Maribel Guardia

Las últimas horas han estado llenas de emociones al límite para Imelda Garza y Maribel Guardia, quienes están enfrentadas legalmente por la custodia de José Julián, el hijo de Julián Figueroa. Entre las acusaciones que se han suscitado, destacaron aquellas que advirtieron sobre un posible comportamiento inadecuado de la joven actriz y la ingesta de sustancias prohibidas, un tema del que ella misma ya salió a hablar.

Imelda Garza respondió a los señalamientos de adicciones: ¿salió positiva en un antidoping?

Luego de la filtración de un video en el que quedó grabado cómo aparentemente un hombre dejaba drogas en la casa de Maribel Guardia, con el fin de que las recibiera Imelda Garza, la viuda de Julián Figueroa ya habló al respecto de este tema tan delicado. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Tuñón negó que sea cierto que haya dado positivo al antidoping como se dijo en las últimas horas, justo a la par de que este material salió a la luz.

“No se me ha hecho NINGUNA prueba, ni he dado ninguna declaración oficial en la fiscalía, pero me someteré a lo que sea necesario para desestimar las acusaciones. Gracias por el apoyo”, escribió la también cantante.

En otra interacción, la sobrina de Addis Tuñón dejó ver que recurrió a instancias especializadas para que le ayuden con el caso que involucra la guarda y custodia de José Julián, su hijo de 7 años. Fue así como mostró que ya acudió a la Secretaría de las Mujeres, donde estaría solicitando asesoría para enfrentarse a este pleito legal.

¿Por qué se pelearon Imelda Garza y Maribel Guardia? El supuesto origen de sus rencillas

En sus primeras declaraciones, la actriz de “Corona de lágrimas” señaló que su decisión de proceder legalmente contra la viuda de Julián Figueroa, estaban motivadas únicamente en el bienestar del pequeño José Julián y afirmó que tuvo el “deber moral” de interponer esta queja. Posteriormente, Imelda Garza reveló a TVyNovelas que el conflicto se detonó debido a que Maribel Guardia habría intentado llevarse a su hijo de la escuela sin su autorización, argumentando que este proceder llegó justo después de que decidió mudarse.

Finalmente, la bailarina de 28 años compartió nuevas revelaciones de este problema familiar, mencionando que todo se trataba de una presunta venganza debido a que ella descubrió las infidelidades de Marco Chacón, el esposo de su suegra. Hasta el momento, Maribel no ha dado mayores detalles de esta situación, sino que únicamente se ha concentrado en reiterar que todas sus acciones están enfocadas en el bienestar de su nieto.