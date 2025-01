Maribel Guardia cuida a su nieto y niega querer suplir a su hijo: “Debe estar con su mamá, pero una sana”

Maribel Guardia publicó un comunicado para aclarar varios puntos: Solo quiere cuidar a su nieto.

Tras confirmarse la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Garza Tuñón, surgieron varias críticas y comentarios que castigan a cada una de las partes. En el caso de la actriz, publicó un comunicado donde esclarece varias cuestiones que se comentan en redes sociales.

Este 22 de enero, luego de que la Fiscalía le diera a su nieto para cuidarlo por unos días, durante la investigación, la actriz publicó el siguiente texto:

“Ayer fue un día de muchas emociones. Después de presentarme en la tarde ante las autoridades (La Fiscalía de defensa de los niños y el DIF), terminamos a las cinco de la mañana de hoy. Mi nieto está conmigo.

Por razones obvias, permanecimos en un recinto distinto a la familia materna de mi nieto.

Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal (por 10 días conmigo), solo mientras se lleva a cabo la investigación.

No se me ha concedido la guarda y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí: Él necesita una madre sana y plena de sus facultades.

De más está decir que no pretendo suplir a mi hijo, su pérdida es irremediable y su ausencia permanente. Pero es mi obligación cuidar el interés y salud de mi nieto.

Por el momento la autoridad ha determinado que el ambiente más idóneo para el menor es con su abuelita, en la casa que habita felizmente desde que nació, en un entorno familiar. En este camino dejaremos la solución en manos de Dios y de las autoridades correspondientes, respetando su criterio, siempre en pro del bienestar mayor de mi nieto.

Si me ven evitando dar entrevistas, es porque no es sano para el menor, además de estar impedida legalmente para no entorpecer el desarrollo de la investigación.

A Dios pido que su mamá se esfuerce en recuperarse y que cuando eso suceda, el niño pueda regresar con ella en condiciones aptas para su sano desarrollo. Seré la más feliz de que eso suceda. Mientras tanto, en mi casa el niño permanecerá lleno de amor y cuidados de mi propia mano y asumo esta responsabilidad como ha sido desde el día que nació mi nieto.

Gracias a todo el público con tantas palabras hermosas para mi nieto. Gracias a los medios por permitirme siempre hablar con todos ustedes”, finaliza el comunicado.

¿Qué dice Imelda Garza respecto a la situación?

Afuera de la Fiscalía, la noche del 21 de enero, Imelda Garza dio la cara ante los medios y contó su versión de los hechos, además de advertir: “Yo la voy a demandar y le voy a poner una orden de restricción a ella y a Marco Chacón”.

Fuera de la Fiscalía, donde el hijo de Julián Figueroa se encontraba después de la demanda interpuesta por Maribel Guardia, Imelda relató: “Trataron de sacar de la escuela a mi hijo sin mi permiso, me marcó el director. Llegué a la escuela y se lo estaban llevando de la mano, todo a raíz de que este fin de semana nos mudamos de la casa de Maribel”.

“Ya se van a cumplir dos años del fallecimiento de Julián, y por más que yo quiera, no va a volver. No tenemos por qué estar en esa casa. Necesito estar en otra casa para poder crecer, para poder educar a mi hijo como yo quiera educarlo”.

“Es una injusticia, justamente cuando nos estamos saliendo de su casa es cuando empiezan a poner estas cosas- ¿Por qué si pensaba así no lo declaró antes? ¿Por qué no metió la denuncia antes si tanto daño le estaba haciendo? ¿Por qué no está parada aquí afuera? El niño tiene todo el día sin comer y ella no ha dado la cara”.

Además, Imelda declaró que los únicos hombres que entran a su casa son sus amigos gays. Incluso explicó que esta tensión “ya tiene tiempo” y que seguramente se trata de la vez que habría descubierto esta infidelidad de Chacón con una de sus alumnas. “A partir de ahí sí se fracturó (la relación). Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había dicho mentiras, cuando ella no dijo mentiras y tenemos las pruebas. Y a partir de eso han estado muy encima de mí”.

Por otro lado, se publicó un polémico video...

El periodista Carlos Jiménez difundió en redes sociales grabaciones donde se ve a Imelda supuestamente recibiendo drogas en la puerta de la casa de Maribel Guardia.

En el video se ve un hombre llegando, deja un paquete detrás de una Virgen de Guadalupe de piedra, toma una foto como constancia de que entregó la mercancía... Y después sale Imelda a recoger el paquete.