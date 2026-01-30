Concursante de "¿Apostarías por mí?” lleva días sin bañarse, ni su pareja lo soporta

“Vaya a bañarse, no soporto ni un segundo más”.

Así le dijo Laysha a el Malito, con quien concursa como pareja en el reality show "¿Apostarías por mí?”, en donde se salvaron de la eliminación en la primera semana.

El Malito ha mostrado un carácter amable y divertido pero al mismo tiempo, comportamientos poco educados en cuando a la convivencia en la villa, donde también viven otras 11 parejas.

Por ejemplo, el Malito acostumbra dejar ropa en la mesa del desayunador... incluyendo calcetines.

“Es en serio, Malito”, le dice Laysha cuando descubre alguno de estos comportamientos en su pareja.

¿Confesión o creación de contenido?

Nuja Amar, esposa de Adrián di Monte, también se ha dado cuenta de estas actitudes.

"¿Cuántos días llevas sin bañarte, Malito?”, le preguntó la mañana de este jueves.

La propia Laysha se acercó a olerlo y le dijo que tenía que irse a la regadera en ese mismo instante.

Malito confesó sin miedo:

“Llevo tres días sin bañarme... ¿no ves mi pelo seboso”, y se quitó la gorra para mostrar su cabello.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billy Rovzar revela cómo le JURÓ a su hijo de 10 años: ‘papito, nunca vuelvo a tocar una gota de alcohol”.

Sin embargo, la propia Nuja puso en duda su propensión a no bañarse.

“Adrián me ha dicho que sí vas a la regadera, me ha dicho: Malito se está bañando”.

Hay que recordar que el único lugar en donde las cámaras no transmiten lo que sucede en el reality show, es en el baño y las regaderas, donde las imágenes se activan solamente cuando hay dos o más personas.

De modo que también es posible que Laysha y Malito tengan el tema de “no bañarse” como una rutina del contenido que quieren ofrecer dentro del reality.

