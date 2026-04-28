HotSpanish será demandado por plagio de “La Casa de los Famosos” con “La Mansión VIP”

Hace unas semanas irrumpió en YouTube ‘La Mansión VIP’, un reality show de convivencia con varias celebridades e influencers que incluyen a Sol León y Alfredo Adame, bajo el liderazgo del creador de contenido HotSpanish.

Desde el primer momento sorprendió el nivel de producción de “La Mansión VIP”, pues sus instalaciones parecían una réplica de “La Casa de los Famosos”, que actualmente se transmite en su versión en Estados Unidos y que en el verano volverá con su cuarta temporada en la edición mexicana.

Sin embargo, HotSpanish está en problemas. Gil Barrera, director editorial de TVyNovelas, confirmó en Exa que se avecina una demanda por plagio.

“Ya preparan demanda en contra de Roberto González Manso, HotSpanish, y es que se plagió La Casa de los Famosos, este formato de Endemol, con algunas variantes, pero tiene similitud...”, dijo.

“Viene una demanda bastante fuerte por parte de Endemol, que es la productora que tiene este y muchos otros formatos registrados en todo el mundo”.

Si bien en Estados Unidos se transmite en Telemundo, y en México por Televisa, La Casa de los Famosos es un formato de Endemol, empresa que prepara acciones legales contra HotSpanish por su “Mansión VIP”.

¿Quién es HotSpanish?

Roberto González Manso es originario de Jiquilpan, Michoacán, y ganó popularidad en redes sociales por videos en los que simulaban tiroteos y otros en los que realizaba bromas pesadas, ademas de regalar dinero en la calle.

Está casado con la creadora de contenido Melissa Ríos y tienen dos hijos, Liam y Romeli.

Le anteceden algunas controversias, como en 2017, cuando estuvo con el influener conocido como ‘El pirata de Culiacán’ el día en que fue asesinado en Jalisco.