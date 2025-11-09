Hijo de Julián Gil se casa; el actor le regala un traje con forro especial

El hijo mayor de Julián Gil, que se llama igual que su padre, se casó este sábado 8 de noviembre.

“Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida: tu boda”, publicó el actor y actual conductor del reality show El Conquistador.

En una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Julián Gil detalló los preparativos de la boda, incluyendo un detalle que quiso regalarle a su hijo para que, de alguna manera, él estuviera presente en todo momento durante la ceremonia y el festejo.

¿Cuál fue el regalo de Julián Gil a su hijo para que lo usara en la boda?

Acompañado por su hija Nicolle y su esposa Valeria Marin, Julián se mostró emocionado al acompañar a su hijo durante los diferentes momentos del festejo.

“Si hay algo en la vida que me hace feliz es ver a mis hijos lograr sus sueños. Llevarte de la mano desde el día que naciste hasta ahora llevarte al altar es uno de los momentos más felices de mi vida”, escribió Julián en otra publicación con un video.

Es en ese video donde se muestra el detalle que el actor quiso obsequiarle a su hijo como parte del smoking que utilizó en la boda.

Se trata de que el saco lleva por dentro un forro con un estampado: la foto ampliada de los dos Julianes en una actitud fraternal.

Julián muestra con orgullo su idea plasmada en el interior del saco Instagram

“Gracias The house of suits Miami por la complicidad y entender mi idea con su traje de boda”, detalló Julián.

Es decir, que es un saco a la medida hecho por esta sastrería ubicada en Miami y que se presenta como una tienda para “la elite” de la ciudad.

Julián, su hija Nicolle y los novios Instagram

El mensaje del actor para su hijo terminó con una frase emotiva: