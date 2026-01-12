Suscríbete
La leyenda no descansa: Nuevos cabos sueltos sacuden la versión oficial de la muerte de Juan Gabriel

Joaquín Muñoz, Martha Figueroa y Laura Bozzo hablan de la desaparición del Divo de Juárez.

Enero 12, 2026 
Nayib Canaán, Edson Vázquez
Juan Gabriel In Concert - Oakland, CA

Juan Gabriel desató el furor luego de publicar un inquietante mensaje en Twitter.

C Flanigan/FilmMagic

A casi 10 años de su partida, el Divo de Juárez sigue más vivo que nunca. Hay cabos sueltos que han puesto en duda su muerte. El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió a los 66 años; estaba en plena gira y, apenas dos noches antes, había cantado frente a miles de personas con la energía de siempre.

Aquel domingo, mientras las estaciones de radio repetían “Querida” y “Amor eterno”, al más empezó a gestarse: la duda. Ese mismo día nació un mito que, hasta hoy, se niega a morir.

Y es que la muerte de Juan Gabriel no fue como las demás, no hubo velorio público, no hubo cuerpo, no hubo despedida abierta. Todo ocurrió rápido, en silencio, lejos de México y cuando días después se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, la ceremonia fue solemne y emotiva... pero insuficiente para algunos.

Desde entonces, una pregunta se ha repetido en voz baja y, con el paso del tiempo, cada vez más fuerte: ¿Juan Gabriel realmente murió?

El origen del mito no está en redes sociales ni en videos manipulados; comenzó el mismo día del homenaje en Bellas Artes, cuando asistentes y periodistas notaron un detalle que con los años se volvería importante: la urna con las cenizas no parecía pesar. Ese comentario, repetido de boca en boca, se convirtió en una sospecha persistente. ¿Cómo era posible que la urna se notara tan ligera? ¿Por qué todo había sido tan rápido?

A esa duda inicial se sumaron las primeras voces públicas. Martha Figueroa fue una de las periodistas que, con el paso del tiempo, expresó abiertamente que había inconsistencias en la versión oficial, sin afirmar hechos imposibles de comprobar, si sostuvo que había demasiados elementos que no cuadraban.

“Yo creo que el legado estaba bastante muerto, revivió hace seis meses, después de tantos años que lleva desde la fecha que dijeron que murió. No había pasado absolutamente nada más que un festivalito ahí horrible con un holograma diminuto cuando apenas se murió y luego hicieron un avión pintado de rosa...”.

“Todavía lo sostengo. Y más después de ver el documental de Netflix, me parece que el cuarto capítulo es muy claro y muestra perfecto las intenciones de Juan Gabriel de hacerse el desaparecido y hacerse a un lado, entonces sí lo sostengo”, dijo Figueroa.

¿Martha Figueroa en problemas por revelar romance entre famosos?

En entrevista con TVyNovelas, Joaquín Muñoz, quien trabajó muy de cerca con Juan Gabriel, es tajante en declarar que su ‘amigo’ Alberto sigue vivo y se vio obligado a fingir su muerte. “Juan Gabriel está vivo, él fingió su muerte porque entró en problemas con Iván, pues ellos querían desaparecerlo para quedarse con la herencia”.

“En una carta que yo le entregué al expresidente López Obrador, ahí él le dice que la familia Salas Hackman quería desaparecerlo, por eso dejó todo y no quería saber nada más. No murió, lo que vieron en sus homenajes en Bellas Artes fue un cofre vacío, no traía nada de cenizas”.

Un giro inesperado en la herencia de Juan Gabriel, las consecuencias del libro “Juan Gabriel y yo”, así como el silencio en la familia... checa estos detalles y más en nuestra edición impresa de esta semana, ya a la venta este 12 de enero de 2026.

juan gabriel
Nayib Canaán
Edson Vázquez
