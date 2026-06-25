Hija de Sergio Andrade no solo lo exhibió con fotos actuales: ¡ya contactó a las autoridades!

Antonia Andrade Ríos pide ayuda a la Fiscalía General de la República para atender la denuncia en contra de su padre, Sergio Andrade.
Antonia difundió esta semana una foto actual de Sergio y pidió que se difundiera para que sea localizado.
Sumado a esa petición, ahora anuncia que ya hizo una denuncia ante la Interpol y ante la FGR vía el Consulado de México en España.
“Hay denuncia oficial y... ¡va por vía penal!”, escribió Antonia en una serie de historias de su perfil de Instagram dirigidas a “las autoridades mexicanas”.
La hija de Andrade señala que se ha enfrentado a algunos obstáculos en su intento por formalizar y dar seguimiento a la denuncia. Por ejemplo, algunos de sus correos dirigidos a entidades del gobierno en México se le han rebotado, a pesar de que los escribió a direcciones electrónicas proporcionadas por el consulado.
“Por temas que comprenderá el público, el documento no puede ser compartido. Las autoridades tampoco lo recomiendan. Esperamos que procedan rápidamente por vía directa Interpol dada la gravedad del caso y considerando los antecedentes que constan en los registros”.
La advertencia contra Sergio Andrade
Hace una semana, cuando difundió las fotos actuales de su padre, dijo estar preocupada por el revuelo de la información, por lo que solicitó no se alimente el morbo.
“Sé que este tipo de situaciones provoca mucho revuelo, pero por favor pido que se evite convertirlo en sólo un espectáculo de nuevo”.
TE RECOMENDAMOS: Aline Hernández se une a búsqueda de Sergio Andrade: “Difundan para dar con este PDF”
La denuncia que Antonio asegura ha emprendido en contra de Sergio Andrade está “en transferencia desde España ya que todos los delitos fueron cometidos en México”.
“Seguimos procediendo con las autoridades, pero es muy difícil ya que hay diferentes procedimientos en cada país”.
“Hago un llamado público a las autoridades de mi país México y confío en ellas para que por favor atiendan este caso lo más pronto posible”.
Explicó que por razones de salud no ha sido tan ágil como quisiera en su procedimiento pero que ya tiene una denuncia más detallada por lo que necesita que las autoridades de México le den seguimiento a su petición para que pueda ser ampliada.
“Pido paciencia. Yo la he tenido que abrazar durante años. Así como imagino que mucha gente más. Y a veces uno (el que sea) puede quedarse ahí, en el intento, y tiene que hacer todo lo posible para no olvidarse a sí mismo ni a los suyos.
Al final de sus textos, Antonia lanzó una advertencia que escribió en mayúsculas: ESTO VA EN SERIO.