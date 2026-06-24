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Aline Hernández se une a búsqueda de Sergio Andrade: “Difundan para dar con este PDF”

La autora de “La Gloria por el Infierno” que desató todo el escándalo, se unió a la búsqueda de la hija del compositor.

Junio 24, 2026 • 
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aline-sergio-andrade.jpg

Aline Hernández busca a Sergio Andrade

Instagram

Durante mucho tiempo, no había imágenes actualizadas del aspecto actual de Sergio Andrade, salvo por videos que él compartió ocasionalmente. Sin embargo, una de sus hijas -Antonia- recientemente publicó fotos del compositor con el fin de que la gente lo identifique y denuncie.

Y es que Antonia, hija de Sonia Ríos con Sergio Andrade, ha emitido mensajes en redes sociales donde le pide a su padre que se entregue y deje de hacer daño.

“Muchos tiene duda de si es él el de las fotos. Claro que lo es. Son fotos propias... Aunque se le vea, no se puede proceder hasta que la orden se apruebe y difunda oficialmente”.

Antonia pidió a quienes lleguen a ver a Sergio Andrade que avisen a las autoridades y contribuyan a la investigación, pues considera que “tomando en cuenta todo el daño ocasionado y que continúa poniendo en riesgo a cualquiera, me atrevo a pedir que mínimo todo esto sirva para que no se dejen embaucar con ningún acercamiento de él”.

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La hija de Sergio Andrade, Antonia, busca que se haga justica y se deslinda de él.

Instagram

Aline Hernández se sumó a la búsqueda de Sergio Andrade

Ya con las imágenes actualizadas, una de las exesposas de Sergio Andrade las difundió en sus redes sociales: Aline Hernández.
La conductora fue artífice del escándalo del Clan, luego de publicar el libro “La Gloria por el infierno”, donde relataba su experiencia de casarse con el compositor cuando era menor de edad.

“Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan… pero este pdf y abusador así luce hoy”, escribió Aline.

“Compartan y difundan para dar con él. El mejor regalo que le puedes dar a tu abusador es el silencio #callarnoesopción #sergioandrade #sebusca #depredador #verdadyjusticia”, anotó.

Se sabe que existe un proceso en contra de Sergio Andrade de parte de mujeres que fueron víctimas en el clan, y se ha rumorado que vive en Morelos, y que sigue dando clases de música a menores de edad. Sin embargo, el paradero de Andrade se desconoce oficialmente.

Por su parte, Aline Hernández había dicho que preparaba un documental donde las víctimas contarían lo vivido con Sergio Andrade. “Tenemos una historia que es digna de ser contada y que la gente tiene que escuchar hoy en día. No nada más mi historia, la historia de todas las víctimas y todas las chicas... que vivimos todas estas situaciones”.

sergio andrade Aline Hernández
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