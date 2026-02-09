Suscríbete
Famosos

Tragedia en ‘Apocalypto’, muere OTRO actor a tan sólo 9 días del deceso de Gerardo Taracena

Y a finales de enero, otro integrante de la cinta fue arrestado por violencia, embriaguez y sustancias.

Febrero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Apocalypto-muertes.jpg

Jaime Ortiz Oliver murió a los 88 años.

YouTube

Fue el 23 de enero pasado cuando arrestaron al protagonista de la cinta ‘Apocalypto’, Rudy Youngblood, en Texas, por cargos de violencia, embriaguez y sustancias. Agentes lo detuvieron gracias a una orden judicial. Youngblood ingresó a la prisión del condado de Henderson señalado por traer consigo una sustancia controlada de entre 1 y 4 gramos, hecho que se considera un delito grave por el que podría pasar hasta dos años en prisión. Además de una multa de 10 mil dórales.

Los antecedentes de Rudy…

La detención de Youngblood se suma a otras que ha enfrentado en el pasado. El 14 de octubre de 2025 también fue encarcelado por presunta agresión.

La policía de Belton, Texas, informó al sitio TMZ que un oficial se acercó al propietario de un automóvil estacionado cerca de una rampa de botes en el Lago Belton y durante una revisión descubrió que existía una orden de arresto en contra del actor por agredir a un miembro de su familia o del hogar, impidiendo su respiración o circulación.

También, en 2017, fue detenido en Miami por alterar el orden público y embriaguez, aunque los cargos fueron retirados.

En diciembre de 2024, fue liberado de la cárcel en Atenas, Grecia, tras un enfrentamiento con la policía durante el que presuntamente estaba ebrio y amenazó a los oficiales con un cuchillo.

Por este delito, Rudy fue condenado a 10 meses de prisión con suspensión de la pena, pero no fue liberado debido a que su visado había expirado, generando una orden de deportación. Posteriormente, apeló y se le permitió salir de Grecia voluntariamente.

La muerte de Gerardo Taracena

El 31 de enero se dio a conocer la noticia del deceso del actor, de 56 años, que puso de luto al gremio del cine. Taracena saltó a la fama con su participación en la película ‘Apocalypto’, la visión de Mel Gibson sobre la cosmogonía maya.

El actor, caracterizado por su gesto duro y el cabello casi siempre largo, también actuó en películas como ‘La Zona’, ‘Sin Nombre’ y ‘Get The Gringo’.

En series, donde casi siempre hizo de villano, actuó en ‘Narcos México’, ‘La reina del sur’ y ‘El señor de los cielos’.

En septiembre de 2025, Taracena recibió un homenaje en el Unifest, organización que reúne a los más grandes festivales de México para una premiación anual. En la edición del año pasado, se le entregó la estatuilla ‘Corazón migrante’, el máximo galardón del festival.

El actor mexicano hizo, además de una trayectoria de más de 70 películas y 30 series de televisión, una carrera larga en el teatro, ya que es un egresado de la carrera de Arte Dramático en la UNAM.

Uno de sus últimos trabajos en televisión fue con la serie de ViX ‘Camino a Arcadia’, donde interpretó al némesis de William Levy.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Pierde la vida Jaime Ortiz Oliver

Ahora es la Asociación Nacional de Actores quienes confirman el deceso del tambien actor de ‘Apocalypto’, a los 88 años de edad.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jaime Ortiz Oliver ‘Sammy Ortiz’ ocurrido el día 5 de febrero. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos. QEPD”, escribieron.

La muerte del histrión ocurre una semana después del fallecimiento de Taracena, lo que generó conmoción en la comunidad artística, considerando que Ortiz dejó un legado importante en el cine de acción, siendo admirado y reconocido por su dedicación y profesionalismo.

Amigos y colegas lamentaron la partida de Jaime ‘Sammy’ y resaltaron su contribución durante décadas.

Gerardo Taracena
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
zerboni eliiminado.jpg
Famosos
Salvador Zerboni y Marcela tachan a Brenda Bezares de doble cara, tras ser eliminados de ¿Apostarías por mí?
Febrero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza joven (2).jpg
Famosos
Así lucía Florinda Meza de joven según la IA en su documental; ya hay fecha de estreno
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniel bisogno alex gou.jpg
Famosos
Amigo de Daniel Bisogno recuerda cómo se deterioro su salud: “me da coraje lo que decían”
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
apostarias por mi.jpg
Famosos
Los expulsados de "¿Apostarías por mí?” se arrepienten de lo que hicieron en la villa: “Te pido perdón”
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Payaso-hija.jpg
Viral
Payaso ’Trompetita Shows’ ruega por ayuda entre lágrimas, su hija cayó del tercer piso y su estado es grave
El animador infantil recibió la noticia mientras estaba en una zona de difícil acceso.
Febrero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bad bunny meme (2).jpg
Famosos
Tiran más memes de Bad Bunny en el Super Bowl: estos son los mejores
La presentación del cantante en el medio tiempo cumplió con la expectativa
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
bad bunny.jpg
Famosos
Ricky Martin, Lady Gaga latina y hasta un “Bad Bunny niño": así fue el show de Medio Tiempo del Super Bowl
El cantante aprovechó para lanzar un mensaje de amor y unidad
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
karla panini.jpg
Famosos
Vuelve Karla Panini y la acusan otra vez de traicionar a su amiga para casarse con Américo Garza
La comediante anuncia nuevo programa junto a Américo Garza
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores