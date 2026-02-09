Tragedia en ‘Apocalypto’, muere OTRO actor a tan sólo 9 días del deceso de Gerardo Taracena

Fue el 23 de enero pasado cuando arrestaron al protagonista de la cinta ‘Apocalypto’, Rudy Youngblood, en Texas, por cargos de violencia, embriaguez y sustancias. Agentes lo detuvieron gracias a una orden judicial. Youngblood ingresó a la prisión del condado de Henderson señalado por traer consigo una sustancia controlada de entre 1 y 4 gramos, hecho que se considera un delito grave por el que podría pasar hasta dos años en prisión. Además de una multa de 10 mil dórales.

Los antecedentes de Rudy…

La detención de Youngblood se suma a otras que ha enfrentado en el pasado. El 14 de octubre de 2025 también fue encarcelado por presunta agresión.

La policía de Belton, Texas, informó al sitio TMZ que un oficial se acercó al propietario de un automóvil estacionado cerca de una rampa de botes en el Lago Belton y durante una revisión descubrió que existía una orden de arresto en contra del actor por agredir a un miembro de su familia o del hogar, impidiendo su respiración o circulación.

También, en 2017, fue detenido en Miami por alterar el orden público y embriaguez, aunque los cargos fueron retirados.

En diciembre de 2024, fue liberado de la cárcel en Atenas, Grecia, tras un enfrentamiento con la policía durante el que presuntamente estaba ebrio y amenazó a los oficiales con un cuchillo.

Por este delito, Rudy fue condenado a 10 meses de prisión con suspensión de la pena, pero no fue liberado debido a que su visado había expirado, generando una orden de deportación. Posteriormente, apeló y se le permitió salir de Grecia voluntariamente.

La muerte de Gerardo Taracena

El 31 de enero se dio a conocer la noticia del deceso del actor, de 56 años, que puso de luto al gremio del cine. Taracena saltó a la fama con su participación en la película ‘Apocalypto’, la visión de Mel Gibson sobre la cosmogonía maya.

El actor, caracterizado por su gesto duro y el cabello casi siempre largo, también actuó en películas como ‘La Zona’, ‘Sin Nombre’ y ‘Get The Gringo’.

En series, donde casi siempre hizo de villano, actuó en ‘Narcos México’, ‘La reina del sur’ y ‘El señor de los cielos’.

En septiembre de 2025, Taracena recibió un homenaje en el Unifest, organización que reúne a los más grandes festivales de México para una premiación anual. En la edición del año pasado, se le entregó la estatuilla ‘Corazón migrante’, el máximo galardón del festival.

El actor mexicano hizo, además de una trayectoria de más de 70 películas y 30 series de televisión, una carrera larga en el teatro, ya que es un egresado de la carrera de Arte Dramático en la UNAM.

Uno de sus últimos trabajos en televisión fue con la serie de ViX ‘Camino a Arcadia’, donde interpretó al némesis de William Levy.

Pierde la vida Jaime Ortiz Oliver

Ahora es la Asociación Nacional de Actores quienes confirman el deceso del tambien actor de ‘Apocalypto’, a los 88 años de edad.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jaime Ortiz Oliver ‘Sammy Ortiz’ ocurrido el día 5 de febrero. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos. QEPD”, escribieron.

La muerte del histrión ocurre una semana después del fallecimiento de Taracena, lo que generó conmoción en la comunidad artística, considerando que Ortiz dejó un legado importante en el cine de acción, siendo admirado y reconocido por su dedicación y profesionalismo.

Amigos y colegas lamentaron la partida de Jaime ‘Sammy’ y resaltaron su contribución durante décadas.