Eugenio Derbez revela faceta DESCONOCIDA en su carrera: era coreógrafo de ‘Flans’

En sus inicios dentro del espectáculo, el comediante tuvo varios empleos.

Febrero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
El comediante fue bailarín y coreógrafo.

“Era bailarín en varias obras musicales, entonces me contrata Mildred para ser el coreógrafo de ‘Flans’”.

Eugenio Derbez es reconocido por su trayectoria como actor y comediante, no solamente en México, sino también de manera internacional, pero hay una faceta desconocida que acaba de ser revelada.

Fue el propio Eugenio quien reveló que tuvo que ‘picar piedra’ en el medio del entretenimiento, a pesar de que su mamá fue una de las actrices más famosas del país en la segunda mitad del siglo pasado, doña Silvia Derbez.

El famoso de 64 años, tuvo una charla con ‘El Capi’ Pérez, a quien le contó que en su juventud trabajó como coreógrafo del grupo pop ‘Flans’.

“Cuando empezaba mi carrera, cuando andaba picando piedra y que nadie me iba a ver... debe hacer sido en los 80, en mi etapa de bailarín, Mildred, la productora que creó ‘Flans’, me dice ‘Voy a hacer un programa’”.

Detalló que en sus inicios, ‘Flans’ “no iba a ser un grupo musical, sino un programa de televisión sobre un grupo de fans que luego hacían su grupo musical”.

“Ahí me contratan como coreógrafo porque en ese entonces estaba metido en el baile, era bailarín”, reveló Derbez.

Pérez se sorprendió ante la confesión de Eugenio, quien le dio una prueba de su anécdota: “Te reto y si no me debes un día de esclavitud: ve al Teatro Insurgentes y busca la placa de ‘Yo y mi chica’, y ahí me vas a ver donde dice bailarines. Suban la foto para que pueda cobrar un día de esclavitud”.

Eugenio señaló que en ese entonces “era bailarín en varias obras musicales, entonces me contrata Mildred para ser el coreógrafo de ‘Flans’”.

La indicación fue “vas a ser uno de los actores del programa”, rememoró el ahora cómico y actor.

‘Flans’ tenía otras integrantes

Luego de hablar sobre su pasó en la agrupación como bailarín, Eugenio compartió que ‘Flans’ iba a tener otra integrante, aunque al principio de la charla dijo “resulta que una de las ‘Flans’, Ivonne, fue compañera mía en la escuela de cine. Eramos compañeros de carrera”.

Y añadió que “Ilse entró de chiripa a reemplazar a Amparín Serrano, la que creó ‘Distroller’, una de las chavas más creativas que he conocido en mi vida. No recuerdo las razones, pero decidió no estar de última hora”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
