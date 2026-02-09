Erika Zaba cachó infidelidad de su ex; le cayó de sorpresa en una fiesta y lo encontró ABRAZANDO a la otra

“Me voy en el coche con el chofer de León a México, llego a su casa y ahí estaba con la otra”.

La exintegrante de ‘OV7’, Erika Zaba, tuvo una charla con María Inés y Shanik Aspe, para el podcast ‘Somos Brutalmente Honestas’, donde fue cuestionada sobre las peores cosas que ha hecho por amor.

A pregunta expresa, las conductoras le cuestionaron a la cantante si ha aceptado algo que la lastimaba profundamente sólo por el miedo a quedarse sola, y ahí reveló un evento que marcó su vida.

Zaba dijo que “lo peor que he hecho es cachar una infidelidad y aguantarla”, en una relación en la que llevaba 10 años.

La intérprete de ‘Un pie tras otro pie’ relató cómo la intuición la llevó a notar actitudes poco comunes en su relación hasta que él llegó a organizar una fiesta el mismo día que ella ofrecería un show en otro estado de la república.

“Me acuerdo perfecto, estaba en una gira en León, en un concierto. Yo tenía dieciséis, estaba con ‘La Onda Vaselina’ y él iba a tener una fiesta en su casa. Yo tenía concierto, no podía llegar y le decía ‘pues yo no voy a estar en la fiesta’”, comenzó su relato Zaba con la fija idea de que el plan de su exnovio era para estar con la mujer con quien la engañaba.

Erika afirmó que le hizo creer a su entonces novio que no llegaría a su evento, sin embargo hizo todo para regresar y poder presenciar la traición.

“Dije ‘claro, ahí va a llegar la mujer’, o sea iba a llegar la otra. Y entonces dije ‘tengo que llegar a la fiesta a tiempo’. El concierto era a las 8 de la noche y le pedí a mi chofer que estuviera abajo del escenario cuando acabara el concierto y le dije ‘nos regresamos a México’. Todo el grupo se regresaba al día siguiente de día después de desayunar. Dije ‘yo me regreso después del concierto’”, compartió.

“Me bajo del escenario después de la última canción, dije ‘agarramos carretera a México’, con el corazón… ya sabes a lo que vas, sabes a lo que te vas a enfrentar y yo nada nada más decía ‘tengo que tener el valor de dejarlo’. Me voy en el coche con el chofer de León a México, llego a su casa y ahí estaba con la otra”, relató la cantante.

Y agregó que tenía seis meses sabiendo que su expareja la engañaba, pero no tenía el valor de enfrentarlo y dejarlo, pues no quería quedarse sola.

“Cuando entro al patio de la casa… ellos estaban como en un circulito y ellos estaban abrazados. El entrar y ver esa imagen y saber que todos sus amigos eran cómplices, me rompió el corazón. Lo peor del caso es que a ella la vi con una playera de él… Todos se quedaron fríos, ellos dos sobre todo. Ella se alejó, él no supo que hacer… Me solté a llorar, no pude, yo quería ser la fuerte, la perra de ‘bye, adiós’, pero me reventó el corazón, me partí en mil pedazos”, indio Erika.

Tras la escena al descubierto, la intérprete relató que se fue a su casa y él fue detrás de ella pidiéndole perdón e intentando dar explicaciones, pero confrontarlos le dio el valor a Erika para terminar definitivamente. Y aunque el exnovio la siguió buscando, Zaba fue fuerte y se negó a verlo, pues sabía que podía recaer y volver con él.

Aunque tenían planes de casarse luego de diez años juntos, la famosa agradece que no ocurriera una boda y un posterior divorcio.

