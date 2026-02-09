Suscríbete
Famosos

Se topan de frente Itatí Cantoral y Susana González a 22 años de la INFIDELIDAD con Eduardo Santamarina

El actor estaba casado con Itatí cuando mantuvo un amorío con Susana, con quien compartía créditos en ‘Velo de novia’.

Febrero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Susana-González-Itatí-Cantoral.jpg

Susana González e Itatí Cantoral se encontraron en los sets de TelevisaUnivisión.

Instagram

“Sí (fue un escándalo), porque yo estaba casado”.

Fue en 2003, cuando Itatí Cantoral, quien estaba casada con Eduardo Santamaria, se enteró que el actor le era infiel con Susana González. La noticia corría como pólvora en los sets donde se grababa ‘Velo de novia’. Todos lo sabían, incluso el productor de la telenovela Juan Osorio y Niurka.

Susana González y Santamarina eran los protagonistas del melodrama y la traición le fue anunciada a Itatí por una empleada de los camerinos le dijo que se encerraban continuamente. Después, su chofer le informó de la relación extramarital.

“Cuando yo me enteré (de la infidelidad), ya sabían todos”, aseveró. “Eduardo empezó a decirme que ya no quería que lo acompañara (a las grabaciones) … ya andaba con la Susana”, declaró cantoral en ‘El minuto que cambió mi destino’ en 2020.

La pareja se divorcio, y Santamarina y Susana continuaron su romance, sin embargo poco después se separaron.

Varios años después, Eduardo ofreció una charla a Shanik Berman en donde retomó el tema y admitió. “Sí (fue un escándalo), porque yo estaba casado, entonces como les digo a mis hijos, ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hice o lo que yo hago por favor, porque claro esa no es la forma, lo digo abiertamente”.

En la actualidad, Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios, protagonizan la telenovela ‘Mi verdad oculta’ y en una reciente historia de Instagram, los actores compartieron un video en el que aparecen en lo que serían las últimas grabaciones. Sin embargo, repentinamente aparece Itatí Cantoral, a quien saludan efusivamente.
David Chocarro, Susana González y Andrés Palacios

Lo que tenía en vilo a los seguidores del melodrama y de los actores era la reacción que tendrían Cantoral y González, 22 años después de protagonizar el triángulo amoroso que dañó fuertemente la imagen de Susana. Sin embargo, ambas se saludaron cariñosamente dejando atrás la historia de infidelidad.

Pero esta no es la primera vez que se topan cara a cara. De hecho, Itatí relató un encuentro que ocurrió en un gimnasio “hace muchos años, ellos acababan de terminar, y se fue corriendo porque yo creo que pensó que con la fama que tengo de ser super agresiva, no sé, dijo ‘igual y me cachea’. Se fue corriendo y después la alcancé”, relató la afamada ‘Soyara Montenegro’.

Y continuó narrando. “Le dije ‘hola’ y se puso al lado mío en una corredora… y ella me empieza a contar su versión de las cosas, y la empiezo a notar super triste, empieza a llorar y es justamente cuando tiene a su primer bebé. En ese momento nos hicimos amigas”.

Finalmente, Cantoral reflexionó. “No es por la culpa de nadie, menos por la culpa de las mujeres… me di cuenta que se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
