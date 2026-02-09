Amigo de Daniel Bisogno recuerda cómo se deterioro su salud: “me da coraje lo que decían”

Durante dos años, Daniel Bisogno tuvo constantes crisis de salud que finalmente desembocaron lamentablemente en su muerte el 20 de febrero de 2025.

En ese periodo, el conductor de “Ventaneando” se convirtió en objeto de polémicas casi permanentes en las que tuvo que enfrentarse a varios rumores.

Alejandro Gou, productor de teatro de El Tenorio Cómico (en el que Daniel Bisogno tuvo su éxito más álgido como actor), estuvo cerca de él durante ese periodo.

De hecho, el propio Daniel contó que su primera crisis sucedió justo en el teatro, antes de una función en la que se empezó a sentir tan mal que tuvo que ser llevado de urgencias al hospital.

Bisogno fue primero diagnosticado con varices esofágicas pero luego llegó al punto de la cirrosis y finalmente una infección bacteriana grave.

“Yo vi a lo largo de esos dos años cómo se deterioraba”, contó Gou en una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”.

“Lo veo en todos mis teatros”

Alejandro Gou y Daniel Bisogno comenzaron como amigos y luego se hicieron socios.

“Vivimos muchas cosas juntos y yo conocía cómo era su vida”.

El productor se refirió a las constates críticas en contra de Daniel, a quien se acusaba de ser cruel en sus trabajo como conductor y comentarista de espectáculos.

“Era su personaje, yo lo conocía de verdad y me cag... lo que decían de él”.

Gou señala que desde que Daniel murió, él siente su presencia.