Salvador Zerboni y Marcela tachan a Brenda Bezares de doble cara, tras ser eliminados de ¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz fueron eliminados de "¿Apostarías por mí?” este domingo 8 de febrero.

Ambos quedaron sorprendidos por la decisión del público que prefirió votar por Laysha y el Malito, y lo cual provocó una reacción irónica de parte de Zerboni.

“Como dice mi mujer: qué bonito por ellos, qué bonito que al público le guste lo que hacen, yo creo que toda la gente busca un amor así, que no se pelean, se tratan bonito... nosotros hacemos lo contrario”.

La ironía del actor fue evidente porque Laysha y el Malito han ofrecido un contenido basado en una pareja explosiva, que se reclama, se enoja y se dice cosas hirientes.

“Pero aceptamos con humildad esta eliminación, gracias a los muchos o poquitos que votaron por nosotros”.

Se lanzan contra Brenda Bezares

Marcela Ruiz, por su parte, centró sus críticas en Brenda Bezares, con quien tuvo una relación ambigua dentro de la villa, ya que a veces parecían amigas pero también tuvieron enfrentamientos y roces.

“Desde que nos tocó compartir recámara, yo le dije a Salvador que no me latía su vibra... pero le di una oportunidad”.

La tensión explotó durante la gala de eliminación este domingo 8 de febrero, cuando todas las parejas estaban reunidas en la sala.

Dice Marcela que Brenda la quiso intimidar hasta sus últimos minutos dentro del reality y le dirigía miradas amenazantes y hacía cuchicheos en su contra.

“Por eso tuve que decirle de frente: ¿qué pasa, necesitas algo? Ya estuvo, ya estoy nominada, no me puedes estar viendo así”.

Brenda Bezares, dentro de la gala, al escuchar el reclamo de Marcela, le dijo que no estaba hablando de ella a sus espaldas, sino que estaba orando.

Marcela dice que, después de todo, se dio cuenta de que tenía razón desde que entró en la recámara que compartían.