Suscríbete
Famosos

Salvador Zerboni y Marcela tachan a Brenda Bezares de doble cara, tras ser eliminados de ¿Apostarías por mí?

También criticaron que la gente votó por Laysha y el Malito

Febrero 09, 2026 • 
Alejandro Flores
zerboni eliiminado.jpg

Salvador y Marcela quedaron sorprendidos

Instagram

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz fueron eliminados de "¿Apostarías por mí?” este domingo 8 de febrero.

Ambos quedaron sorprendidos por la decisión del público que prefirió votar por Laysha y el Malito, y lo cual provocó una reacción irónica de parte de Zerboni.

“Como dice mi mujer: qué bonito por ellos, qué bonito que al público le guste lo que hacen, yo creo que toda la gente busca un amor así, que no se pelean, se tratan bonito... nosotros hacemos lo contrario”.

La ironía del actor fue evidente porque Laysha y el Malito han ofrecido un contenido basado en una pareja explosiva, que se reclama, se enoja y se dice cosas hirientes.

“Pero aceptamos con humildad esta eliminación, gracias a los muchos o poquitos que votaron por nosotros”.

Se lanzan contra Brenda Bezares

Marcela Ruiz, por su parte, centró sus críticas en Brenda Bezares, con quien tuvo una relación ambigua dentro de la villa, ya que a veces parecían amigas pero también tuvieron enfrentamientos y roces.

“Desde que nos tocó compartir recámara, yo le dije a Salvador que no me latía su vibra... pero le di una oportunidad”.

QUÉDATE A LEER: Así lucía Florinda Meza de joven según la IA en su documental; ya hay fecha de estreno
La tensión explotó durante la gala de eliminación este domingo 8 de febrero, cuando todas las parejas estaban reunidas en la sala.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

Dice Marcela que Brenda la quiso intimidar hasta sus últimos minutos dentro del reality y le dirigía miradas amenazantes y hacía cuchicheos en su contra.

“Por eso tuve que decirle de frente: ¿qué pasa, necesitas algo? Ya estuvo, ya estoy nominada, no me puedes estar viendo así”.

Brenda Bezares, dentro de la gala, al escuchar el reclamo de Marcela, le dijo que no estaba hablando de ella a sus espaldas, sino que estaba orando.
Marcela dice que, después de todo, se dio cuenta de que tenía razón desde que entró en la recámara que compartían.

“No me equivoqué y gracias dios me eliminaron para mantenerme lejos de eso”.

¿Apostarías por mí? salvador zerboni Brenda Bezares
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
karla panini.jpg
Famosos
Vuelve Karla Panini y vuelven a acusarla de traicionar a su amiga para casarse con Américo Garza
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoini vidente bad bunny.jpg
Famosos
Bad Bunny con chaleco antibalas y 30 amenazas: la predicción de Mhoni Vidente para el Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
rene strickler.jpg
Famosos
René Strickler estuvo a punto de demandar al hospital donde lo operaron por cáncer
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
itati cantoral.jpg
Famosos
El infierno detrás de Itatí Cantoral y su matrimonio secreto: “Dormíamos en recámaras separadas”
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
taqueria perrito cliente.jpg
Viral
Perrito callejero es cliente VIP en taquería de Jalisco y va cada noche por uno de bistec con croquetas
Los taqueros y clientes ya le pusieron nombre: se llama Shock
Febrero 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
jerry rivera (2).jpg
Famosos
Jerry Rivera provoca envidias con foto en la que luce joven y musculoso; hasta Carlos Ponce le tiene celos
El salsero, conocido en sus inicios como “el Cara de Niño”, ha tenido una transformación excpecional
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
isabellahijavicentefernandez.jpg
Famosos
Primeras imágenes de Isabella, la hija de Vicente Fernández Jr, ya con su abuela doña Cuquita
La matriarca de la dinastía Fernández se nota emocionada y feliz con su nieta
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
burrita burrona y turbilence.jpg
Famosos
Momo Guzmán llora del coraje y ahora sí revela por qué se peleó con Turbulence
El actor que dio vida a Burrita Burrona dice que está harto de que ser burlen de él
Febrero 07, 2026
 · 
Alejandro Flores