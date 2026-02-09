Suscríbete
Así lucía Florinda Meza de joven según la IA en su documental; ya hay fecha de estreno

“Atrévete a vivir” tendrá la versión de Florinda sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños

Febrero 08, 2026 • 
Alejandro Flores
florinda meza joven (2).jpg

Recrean escenarios de su juventud con Inteligencia Artificial

Instagram y florindameza.com

El documental en el que Florinda Meza cuenta su versión de la historia que vivió con Roberto Gómez Bolaños ya está terminado.

Luego de seis meses de trabajo en colaboración con Javier Domz, finalmente se estrenará por TrueTV Plus.
Se trata de un testimonial con entrevistas a personajes como Juan Antonio Edwards, uno de los actores que trabajaron con Roberto Gómez Bolaños en proyectos como la obra de teatro “11 y 12".
También tendrá la opinión de Janette Arceo y Luz LKelly, periodistas y conductoras que han seguido de cerca la carrera de Florinda.
El documental se estrenará el 12 de febrero y podrá ser visto en TrueTV o a través del sistema de paga de Roku o Amazonfire TV.

Como lo había adelantado Javier Domz, es un proyecto que se basa en la Inteligencia Artificial para hacer las recreaciones biográficas e históricas de la vida de Florinda Meza.

Recrean la juventud de Florinda Meza

En el adelanto que se puede ver en el perfil del productor, se aprecian dos de esas recreaciones con Florinda Meza en su juventud.
En una de ellas camina por las calles de su natal San Luis Potosí mientras qyue en la otra aparece por los pasillos de una foro de televisión.

florinda meza joven (1).jpg

Florinda Meza con IA (izq) y la real

Instagram

La mayor expectativa sobre este documental es conocer si ofrece alguna versión que contradiga a la bioserie lanzada el año pasado por los hijos de Chespirito.
florinda meza joven.jpg

Recreación de sus primeros años en televisión

Instagram

En esa bioserie llamada “Sin querer queriendo”, la narrativa pone a Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza tomando decisiones que perjudicaron a Marcela Fernández, la primera esposa de él.

Florinda Meza chespirito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
