Cuidadora en jardín infantil ATACA a niña con discapacidad con un zapato y se burla

Una pequeña que permanecía bajo el cuidado de los trabajadores del Centro de Desarrollo y Destino fue atacada por una cuidadora con un zapato, lo que generó una ola de reacciones adversas entre los padres de familia.

A través de redes sociales, se volvió tendencia un video en el que se observa cómo la trabajadora, que se encuentra sentada al extremo del salón, se levanta, se quita el zapato y lo lanza hacia la niña, golpeándola en la cabeza.

Tras el golpe, la mujer se acerca a la menor y la abraza para intentar calmarla, pero la nena se separa de la docente, se sienta y sigue llorando. Después, la cuidadora comienza a revisar a la niña para conocer la gravedad del golpe, pero la menor no puede contener las lágrimas.

En el clip, grabado por la cámara de seguridad, se observan también otras dos trabajadoras que presenciaron la agresión sin hacer nada y riéndose de la menor mientas continuan con sus actividades.

La madre de la menor, Michelae Jones, expresó su indignación tras enterarse de los hechos ocurridos en Inglewood, California.

“Realmente pensé que mi bebé estaba a salvo con ellos”, dijo en una entrevista a medios locales.

Jones aseguró que su hija le narró lo que pasó durante la misma noche, por lo que a la mañana siguiente confrontó al director del jardín de infantes, sin embargo, aseguró que el personal entorpeció las respuestas del caso.

Después de casi dos semanas, Jones pudo observar los videos donde comprobó que las palabras de su hija eran ciertas. Su tía, Kira Townsend, cuestionó los protocolos de seguridad del centro de cuidado.

“Quiero saber qué tan frecuente supervisan las cámaras. ¿Cómo tienes un negocio y no supervisas los videos de vigilancia a menos que un padre diga algo? ¿Por qué tenemos que esperar a que mi nieta venga y nos diga, “Oye, mi profesora me tocó en la oreja con un zapato?”.

A Black child reported to her mother she was hit with a shoe at Destiny Development Center in Inglewood, California. The employee has been terminated but other staff lied in reports saying the child was crying because she fell off her cot. pic.twitter.com/3CzlRQ4N8C — Los Angeles Journalist 📸 (@slausongirlnews) February 4, 2026

Por su parte, la directora del centro de cuidado, Danielle Williams, aseguró que se mantienen bajo investigación las tres trabajadoras involucradas, sin embargo, aclaró que la cuidadora quien lanzó el zapato intentaba arrojarlo “a otra habitación donde no se suponía que estaba la niña”, lo que derivó en el golpe captado en cámara.

“En mi escuela, en lo que creemos, no es maltrato infantil. No contratamos a maltratadores infantiles”, afirmó la directora.