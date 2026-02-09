Suscríbete
Viral

Payaso ’Trompetita Shows’ ruega por ayuda entre lágrimas, su hija cayó del tercer piso y su estado es grave

El animador infantil recibió la noticia mientras estaba en una zona de difícil acceso.

Febrero 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Payaso-hija.jpg

’Trompetita Shows’ estaba en la sierra cuando supo del accidente de su hija.

“Les pido apoyo de todo corazón. Me siento muy mal. Pónganse una mano en el corazón, mañana puede ser alguno de ustedes”.

El payasito ’Trompetita Shows’, originario de Puebla, tomó sus redes sociales para pedir ayuda luego de que su hija cayó desde el tercer piso y se mantiene en estado de salud crítico.

El reconocido animador infantil explicó que de inmediato, su hija fue llevada a un hospital especializado en Toluca, por la gravedad de las lesione.

Durante su mensaje, Cristian Enrique Roldán Escutia, nombre real del payasito, indicó que se encontraba trabajando en una zona de difícil acceso, lo que complicó su reacción ante la emergencia.

El accidente doméstico ocurrió en un contexto de vulnerabilidad para el animador, pues reveló que atraviesa por una etapa de inestabilidad laboral luego de haber sufrido una parálisis facial.

Roldán Escutia vio limitada su capacidad para realizar presentaciones al permanecer en recuperación, por lo que no cuenta con los ingresos necesarios para cubrir los gastos médicos.

“Mi hija se me cayó desde el tercer piso... me acabó de enterar ayer... yo le echo ganas, pero estoy hasta la sierra. Si alguien me gusta ayudar con algo, le voy a pasar mi número de cuenta. No he tenido trabajo, yo tenía parálisis facial, pero ya voy de salida. Les pido apoyo de todo corazón. Me siento muy mal. Pónganse una mano en el corazón, mañana puede ser alguno de ustedes”, dijo ’Trompetita Shows’.

Para solventar los costos hospitalarios, la familia ha solicitado donativos voluntarios y la difusión de su caso.

El artista se comprometió a mantener informada a la audiencia sobre la evolución clínica de la menor. Los datos bancarios proporcionados para quienes deseen colaborar son los siguientes:

  • Titular: Cristian Enrique Roldán Escutia
  • Banco: Banco Azteca
  • Número de cuenta: 4027 6657 6491 282
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
