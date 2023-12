Octavio Ocaña era extorsionado por policías: Su madre hace alarmante confesión

A dos años del homicidio de Octavio Ocaña, y tras hacerse justicia al dictarse sentencia de 20 años y nueve meses de prisión al responsable, Ana Lucía Ocaña, madre del actor, nos hizo una impactante revelación que indignará aún más a la sociedad: la persecución policíaca del 29 de octubre de 2021, que acabó en tragedia en Cuatitlán Izcalli, Estado de México, fue un abuso más de tantos que él sufría por parte de la autoridad local.

“Todo el tiempo la policía lo estuvo extorsionando; lo pararon varias veces y le quitaron su dinero cuando acababa de cobrar. Le quitaban de 15 a 20 mil pesos, y él ya estaba harto de eso. Llegó el momento en que dijo: ‘Si la policía me quiere volver a parar, ya no lo voy a hacer porque sólo es para quitarme dinero’, y así fue, Octavio no se paró...”.

El pasado 19 de diciembre, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, difundió en su cuenta de Instagram que un tribunal del Estado de México dictó sentencia a Leopoldo Azuara de la Luz, uno de los policías que participó en el asesinato del actor de la serie de televisión Vecinos; fue acusado por los delitos de homicidio doloso y abuso de autoridad.

“No hay más que decir. Se logró y me siento muy feliz por ello”, escribió luego de que su familia ha librado una larga y penosa lucha por obtener justicia.

Durante casi 26 meses, la fiscalía estatal manejó la versión de que el actor se había autodisparado accidentalmente tras chocar en su camioneta de lujo. Sus familiares nunca aceptaron esa teoría, que finalmente quedó descartada.

“Todo el tiempo hablaron y dijeron muchas cosas de mi hijo, y no hubo pruebas para sostener que él se disparó; de hecho, mis hijas no me permitían ver y escuchar tanta porquería que decían. Hoy ya no hago caso, ya se dictó una sentencia y me parece justa; nosotros siempre tratamos de limpiar su imagen. Mi hijo, como todo adolescente, se divertía y disfrutaba de la vida, pero nunca fue la persona que ellos dijeron. Hoy por hoy me siento muy contenta; volteo al cielo y le digo a mi hijo: ‘¡Se logró, se pudo! Sé que estás contento con nosotros, que nos sonríes, que nos has dado fuerza y que, incluso, nos ayudaste en todo esto’.

“Mi hijo era un muchacho de bien que jamás anduvo en malos pasos; yo supe quién fue: un niño que, desde chiquito, entró al medio del espectáculo para generar puras sonrisas. Ya de grande seguía divirtiendo a la gente, tenía buen sentido del humor y todos sus compañe- ros eran felices con él; la prueba es que en una de las últimas telenovelas que realizó se hizo muy amigo de José Ron, quien le decía que era muy agradable y se lo llevaba a jugar futbol... Mi hijo fue siempre un muchacho de bien, no dio tragos amargos a su familia, sólo felicidad”.

Respecto a la sentencia dictada, dijo: “Los 20 años y nueve meses que le dieron al ex policía se los merece porque fue un homicidio contra mi hijo. Octavio trató de salvar su vida, eso se vio muy claro en la correteada que le pegaron; ahí se ve cómo mi hijo estaba luchando por su vida y ellos atacándolo de una manera insaciable. Estoy agradecida con la fiscalía, con los medios de comunicación, con los abogados, con Derechos Humanos y con toda la gente que estuvo con nosotros. Logramos la justicia merecida para Octavio”, expresó.