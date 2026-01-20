Hermana de Gala Montes se COMPROMETE con su novia durante sus vacaciones por Europa

“Mi persona favorita, el país favorito, mi amor bonito”.

La influencer y hermana de Gala Montes, conocida como ‘Beba’, anuncio su compromiso con Itzel Lechuga, manager de la cantante Paty Cantú. La noticia se dio a conocer a través de una publicación que reunió imágenes del viaje de ambas por Europa.

En las fotografías que compartió ‘Beba’ se deja ver una pedida de mano sencilla, lejos de grandes producciones.

Por su parte, Itzel reveló más detalles del romántico momento que vivió junto a su novia. Explico que durante varios días tomó fotografías sin que la hermana de Gala lo notara, cuidando cada detalle para no despertar sospechas.

La manager presumió que capturó muchas postales del anillo de compromiso en diferentes momentos de sus vacaciones. Finalmente, en la última foto muestra el instante en el que le hace la propuesta y recibe por parte de la influencer un “sí”.

Añadió que en todo el recorrido se sentía nerviosa y sobretodo mientras buscaba el lugar ideal para pedirle a ‘Beba’ que se convirtiera en su esposa.

“Después de varios días, varios países recorridos, el nervio de cómo lograr fotos sin que sospechara, ella sin darse cuenta que siempre le tomé fotos con el anillo ¡me dijo que sí! Mi persona favorita, el país favorito, mi amor bonito. TE AMO SIEMPRE, Beba Montes”, escribió Itzel en su Instagram.

‘Beba’ contestó a la publicación confirmando que quiere una vida junto a Itzel.

“Siempre serás ese sí, no sé cómo no me di cuenta de estas fotos jajaja pero te amo y quiero pasar el resto de mi vida junto a ti. Gracias por siempre darme momentos tan memorables como este. Te amo chula de mi vida. Ahora sí, prometidas al doble”, escribió.

Cabe recordar que en agosto de 2025, fue ‘Beba’ quien le pidió matrimonia a Itzel.

“Quiero presumirles que mi anillo tiene tres diamantitos y me dijo Itzel ‘la de en medio eres tú y las otras dos, somos ‘Beba’ y yo’. Me encantó ese detalle. Morí de amor, ese detalle lo fue todo”, dijo junto a una imagen del anillo la creadora de contenido.