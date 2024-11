La mamá de Gala Montes sepultó una reconciliación con su hija: ‘Ojalá no te arrepientas’

A pesar de que Gala abrazó a su mamá cuando salió de “La Casa de los Famosos México 2" e incluso recibió entre lágrimas el ramo de flores que Crista le regaló, la actriz aceptó en su explosiva entrevista reciente que la reconciliación entre ellas, tal vez, nunca llegue

Como ves, aún no hay un arreglo en la relación entre Crista Montes y Gala Montes; de hecho, el conflicto entre madre e hija luego de que escalara a un nuevo nivel... ¡la mamá de la actriz incluso llegó a amenazarla en su video en vivo más reciente!

CRISTA MONTES EXPLOTÓ CONTRA SU HIJA, GALA MONTES, EN PLENO VIDEO EN VIVO

Luego de que Gala Montes calificara a su mamá como una “ridícula” en la entrevista que sostuvo para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la señora Crista Montes tuvo una explosiva reacción en un video en vivo que muy pronto se viralizó ya que en ella se mostró desesperada.

“Qué malagradecida e ingrata hija eres, ojalá no te arrepientas”

“No sé qué acciones tomar, no sé qué voy a hacer. Nada más quiero decirles que de esa entrevista todo lo acomoda a su conveniencia y no se vale. Me hace quedar mal y no se vale”, aceptó la señora Crista Montes, al tiempo que le dejó un lapidario mensaje directo a Gala Montes, su hija, a quien llamó “ingrata” y “malagradecida”.

Crista Montes ya respondió a la entrevista de Gala Montes con Yordi. 😳😱🔥



Dice que Gala es una malagradecida @GalaMontes2 pic.twitter.com/T2J0i9IMIA — La Comadrita (@lacomadritaof_) November 11, 2024

“Qué malagradecida e ingrata hija eres, decir que hice un show, ojalá no te arrepientas de estar diciendo todo lo que estás diciendo”, finalizó Crista en la transmisión en vivo que pronto circuló en plataformas como X y TikTok.

¿QUÉ DIJO GALA MONTES DEL ABRAZO CON SU MAMÁ EN LCDLFM?

En su entrevista con Yordi Rosado, Gala Montes habló del conflicto que tiene con su mamá desde hace varios meses e, incluso, la acusó de montar “un circo” a su salida de “La Casa de los Famosos México 2" ya que, según su versión, la señora Crista se empeñó en esperarla a pesar de que ella dijo que no quería verla ahí.

“De verdad digo: ‘Pobre señora ridícula’ (…) La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto (…) me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”, expresó la famosa que llegó a la final del reality con el Team Mar.