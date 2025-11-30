De verde y blanco: Paty Cantú así se casó con el actor Christian Vázquez en la playa

Este 29 de noviembre, Paty Cantú y Christian Vázquez eligieron la Riviera de Nayarit para casarse ante sus amigos y familiares a la orilla del mar.

Las primeras imágenes del fastuoso evento dan cuenta de que la cantante utilizó al menos tres vestidos, uno verde para la ceremonia y dos blancos, como dicta la tradición.

Dalilah Polanco y Pablo Chagra fueron de los invitados que compartieron imágenes en video, al tiempo de describir a Paty Cantú como la novia más bonita.

Beba Montes compartió una foto donde se ve a la pareja de novios vestidos de verde. El actor portó un traje en ese color, con solapa y corbatín color negro. El velo de Paty Cantú también hacía juego con los tonos elegidos.

Más tarde, durante la recepción, los novios protagonizaron un momento romántico durante su primer baile; pirotecnia le dio el toque especial mientras bailaban ‘At Last’ de Etta James.

Ya se habían casado por lo civil

Hay que recordar que la periodista Martha Figueroa, en su programa ‘Así se hacen los chismes’, reveló que la pareja se dio el sí en la Ciudad de México a inicios de octubre.

“Hubo una boda secreta, y yo me enteré. Me da muchísimo gusto porque es una mujer a la que admiro porque es una gran compositora, es una gran cantante y creo que se merece toda la felicidad del mundo porque es de esos talentos increíbles que tiene todo en un sólo cuerpo, oposición, canta… guapa”.

Entre otros detalles que destapó la periodista es que nada más estuvo invitada la familia, y después de que firmaron el acta de matrimonio, se fueron a comer a Polanco.

