¿Beba Montes le robó a Gala Montes, su hermana? La sorpresiva revelación de la actriz que desató el debate

En esta ocasión, Gala Montes no acaparó las principales tendencias de búsqueda por su incursión en la música o por los conflictos que sostiene con su mamá, Crista Montes , sino porque confirmó que fue víctima de un escandaloso robo luego de su etapa en “La Casa de los Famosos México”.

Las inesperadas declaraciones de Gala Montes sorprendieron a más de un internauta y sirvieron para que, de nueva cuenta, se analizara con más cuidado la relación actual que tiene la actriz con su hermana, Beba Montes , ya que aunque antes se les veía muy unidas ahora rara vez aparecen juntas y esto resultó sospechoso: ¿el supuesto robo narrado por Gala tuvo algo que ver con esto?

¿Qué dijo Gala Montes del robo que sufrió tras “La Casa de los Famosos México”?

En una entrevista con el programa “Sale el Sol” transmitida este miércoles 14 de mayo, Gala Montes dejó entrever que alguien muy cercano a ella se aprovechó de su fama en “La Casa de los Famosos México” para robarle.

“Salí de ‘La Casa de los Famosos’ y me pasaron muchas cosas, me robaron, se me acercó gente con malas intenciones y uno es inocente. Ustedes me ven grandota, alta, pero tengo 24 años, soy pequeña y estoy aprendiendo de la vida”, reconoció la actriz.

¡Gala Montes fue VÍCTIMA de ROBO tras SALIR del FAMOSO reality por GENTE de su CONFIANZA! #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/guQETDzvS7 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 14, 2025

Gala Montes no quiso mencionar nombres, pero sí dijo una frase que dejó con la boca abierta a más de una persona y que acabaría por confirmar que fue una mujer la presunta culpable de esta dolorosa traición que, aceptó la actriz, le sirvió de lección para no confiar tan fácil en las personas.

“Mucha gente se aprovechó, yo creo que a muchos famosos nos pasa, pero esa perra no me vuelve a morder, de los errores se aprende”, aseguró Montes durante la entrevista.

¿Qué se sabe de la supuesta pelea entre Gala Montes y Beba Montes?

Luego de que la cuenta de X “La portada AI” revelara que Gala y Beba Montes se distanciaron porque supuestamente la actriz descubrió con una auditoría que era su hermana la que le robaba dinero y no su mamá, el programa “De primera mano” habló con ella y le preguntó sobre este delicado tema.

Para muchos internautas, quedó claro que Gala Montes sí le dejó de hablar a su hermana por el robo que ella misma confirmó hace unas horas; sin embargo, en una nueva entrevista la intérprete de “Tacara” le puso un algo a esta especulación viral sobre su relación con Beba Montes.

“Por supuesto que no, mi hermana nunca me ha robado un centavo: al contrario, mi hermana fue una pieza clave para que yo me saliera de ese lugar en donde abusaban de mí”, reconoció Gala.

“La gente habla y quiere generar polémica entre mi hermana y yo, pero eso nunca va a pasar”, advirtió.