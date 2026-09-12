Gomita supera la desgracia y renace como DUEÑA de su propio circo: “Las cicatrices no son impedimento”

Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, está viviendo uno de los anhelos más grandes de su carrera: la puesta en marcha de su propio negocio. Se trata del Circo de Gomita y Lapizín y El recreo tour, un proyecto con el que la influencer no solo busca consolidar una fuente de ingreso estable, sino también abrir oportunidades laborales para otras personas.

“Estoy muy feliz. No sabía en lo que me metía; estoy un poco estresada por tantas cosas, permisos y demás, pero estoy muy contenta porque era algo que le pedía mucho a Diosito: que me diera las herramientas para tener un trabajo fijo y poder darles trabajo a otros mexicanos”, expresó la comediante.

Durante la entrevista con TVyNovelas, Gomita señaló que el circo representa un espacio para recuperar la convivencia entre padres e hijos, alejados de las distracciones digitales. “El show para los niños es algo que me llena mucho, sobre todo porque es el momento en el que se reúnen en familia, se dedican tiempo en lugar de estar viendo Tiktoks”.

Uno de los sellos distintivos de su presentación es el humor basado en su propia vida. Lejos de esquivar los temas polémicos que han marcado su trayectoria pública, Gomita ha decidido llevarlos al escenario y convertirlos en comedia. En su show incluye referencias a su paso por La casa de los famosos México, imitaciones de “Mamá Coco”, alusiones a “Maui”, así como guiños a las Guerreras K-Pop y al fenómeno musical de Peso Pluma.

Su filosofía ante la exposición mediática es clara: reírse de uno mismo para tomar el control. “Si no te ríes de ti mismo -más yo, que me dedico a hacer comedia-, pues alguien más lo va a hacer. Entonces, mejor hazlo tú y sácale dinero”, sentenció.

Esta misma estrategia la aplica con quienes intentan dañarla: “Todo, todo terreno. Va a haber mucha gente buena y mucha muy mala. Ya uno sabrá cómo lo toma, pero creo que eso puede ayudar a sacarle ventaja a toda esa gente que te quiera ver mal, y pues le sacas dinero”.

Sin embargo, estar al frente de un negocio propio no ha sido un camino sencillo. Gomita reconoce que la responsabilidad le genera presión. “El que yo esté al frente de todo hace que de repente me vuelva un poquito enojona. Pero ellos saben que no es un enojo con la vida, sino cosas de trabajo que tengo que delegar. Es complicado, no es fácil ser emprendedor”, explicó.

Para sortear estos retos, cuenta con el respaldo de su madre, a quien define como su “mano derecha”, y con un equipo de confianza que la ayuda a resolver los problemas. A pesar de no contar con un manager que la acerque a las empresas, no considera que sea una desventaja, sino un terreno fértil para la creatividad. “Dios me dio esa sabiduría para decir: ‘ok, te lastimaste el pie, vamos a vender férulas’. A lo que sea le voy a sacar provecho”.

En cuanto a su estado de salud, la influencer aseguró que se encontraba bien después de pasar un susto al tener que retirarse un punto quirúrgico por su cuenta durante un campamento.

“Ha sido complicado, no ha sido fácil, pero nada de riesgo. Uno es vanidoso y dice ‘ay, me va a quedar la marca’, pero de ahí en fuera todo va muy bien”.

Sin embargo, días después de estas declaraciones, Gomita alarmó a sus seguidores de nueva cuenta tras compartir que sus intestinos otra vez estaban muy inflamados.

Gomita concluyó la entrevista con este medio con un mensaje de empoderamiento y optimismo: “El cielo es el límite. Hay que poner las cosas en claro, aterrizarlas y ver hacia dónde quieres llegar. Las cicatrices no son un impedimento”.