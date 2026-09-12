Juan Ferrara, el eterno galán de telenovelas, reflexiona a sus 80 años: “Uno se va quedando solo”

Tras dos años de éxito ininterrumpido con la obra No te vayas sin decir adiós, el reconocido actor Juan Ferrara, de 80 años, ha decidido poner punto final a una trayectoria de seis décadas sobre los escenarios.

En entrevista con TVyNovelas, el intérprete habló con franqueza sobre su decisión de retirarse, su relación con la soledad y el profundo vínculo que ha construido con su público a lo largo de los años.

Juan Ferrara, quien ha sido testigo de la evolución del entretenimiento en México, asegura que el cariño del público sigue siendo su mayor motivación: “Es una maravilla. Realmente, después de tantos años de estar en el teatro y recibir estos aplausos, es muy bonito. Se dice que el aplauso es el alimento del actor, pues yo estoy saciado”.

Juan Ferrara y Verínica Castro José Luis Ramos y Televisa

Sin embargo, el primer actor confiesa que su retiro no es una decisión impulsiva, sino meditada: “No, es una decisión bastante bien pensada porque ya son 60 años de trabajo y tengo 80 años de edad. Ya necesito hacer otras cosas, pero ya no en el show business”.

Uno de los temas más conmovedores de la conversación fue su reflexión sobre la soledad, tal como lo aborda en la obra, con una mezcla de honestidad y sabiduría:

“Uno se va quedando solo. Llegas a tu casa y estás solo. Eso es lo que querías saber, yo vivo solo”, confiesa.

Lejos de verlo como una carga, Ferrara asegura que la soledad es una gran compañera, con la que se lleva “de maravilla”. “Y la agradezco enormemente, además. La vida te va enseñando cosas y te va llevando. Y la soledad es una manera muy hermosa de compartir la vida. La compañía no es todo en la vida, porque muchas veces tienes compañía, pero no te llevas bien con la compañía. Qué gacho, ¿no? En cambio, en la soledad, pues ya no tienes ese problema”, expresa.

Al preguntarle sobre su vida fuera del teatro, el actor fue reservado: “Eso es lo que se llama parte de la vida confidencial y parte del misterio de la existencia es que nadie sabe qué hace uno”, dice con firmeza.

Juan Ferrara Televisa

Sobre la posibilidad de escribir sus memorias, fue contundente: “Soy muy malo para escribir, para dibujar, para hacer música... Yo lo único que sé hacer es teatro, es lo que he hecho toda mi vida: televisión, cine...”.

Juan Ferrara también habló con sinceridad sobre la industria actual y los papeles que se ofrecen a actores de su edad: “Lo que ocurre es que el tipo de personajes que están haciendo ahorita, yo no quepo en ninguno de esos personajes. Y a esta edad quedas como escenografía, nada más”, bromea, “están haciendo enormes producciones, todo está muy bien, pero yo ya no quepo en ese mundo”.

Al ser cuestionado sobre su sentir de ser considerado “eterno galán de telenovelas”, el actor respondió con humor: “Bueno, es un buen mote, simpático. A mí me causa mucha gracia, pero no, viendo realmente a los galanes que hay ahora, hay un abismo”.

A pesar de su decisión de retirarse, Ferrara sigue disfrutando del afecto de sus seguidores: “Son 60 años los que llevo en esto, que me están viendo, y es gente que me ha seguido toda la vida”, concluye.