Gloria Trevi no puede cambiar su biografía en Siri ni Wikipedia: “Dice pura porquería”

“A veces alteran wikipedia”, dice Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi durante un viaje en familia que quedó grabado para el documental de ViX “Gloria Trevi Sin Filtros”.

La conversación está al final del primer episodio y versa sobre trivialidades hasta que Armando suelta el comentario sobre la enciclopedia digital más grande del mundo.

“Mi wikipedia la alteraron horrible”, secunda Gloria Trevi.

La cantante se refiere al hecho de que en la descripción de su carrera y vida, la enciclopedia tiene dos largos párrafos en los que se describe lo que vivió en el periodo 1997-2004, cuando enfrentó un juicio del que finalmente resultó absuelta.

La Trevi considera que en esas líneas se hacen juicios falsos y se emiten opiniones que la perjudican.

“Son las mismas palabras que utilizan ciertas personas”., dice su esposo, quien está igual de molestó que la cantante.

¿Quiénes alteraron la biografía de Gloria Trevi en Wikipedia?

Desde hace un cuarto de siglo, la Trevi se ha enfrentado con Pati Chapoy y TV Azteca en un pleito que primero fue mediático pero actualmente es ya un una demanda que está en curso en Estados Unidos.

La cantante no menciona un nombre al hacer el señalamiento de las modificaciones que tiene su perfil en Wikipedia, y que por tanto se repiten en Siri cuando se le pregunta quién es Gloria Trevi, pero hace un insinuación obvia.

“Haz de cuenta que quitaron todos mis premios, mis logros, mis conciertos y en su lugar esta lo que siempre han dicho esas personas, me ponen de lo peor, que soy una criminal”.

Armando Gómez está seguro de que eso es obra de alguien con dinero y que contrataron la ayuda de un hacker.

“Le pusieron un candado que no lo puedes cambiar en 10 años; ¿quién hace eso? Necesitan un hacker ... y un hacker te cobra y si son personas que supuestamente se están muriendo de hambre... entonces quién hace eso”.

En el documental, la Trevi hace la prueba de preguntarle a Siri quién es Gloria Trevi. Tras escuchar la descripción, dice.

“Es información falsa; pura porquería”.

La conversación termina con un comentario lapidaria de la cantante: “Sabemos quiénes lo pusieron ¿verdad?”