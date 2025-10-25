Suscríbete
Esposo de Gloria Trevi explota contra Pati Chapoy: “Sabías de las injusticias y preferiste callar”

Armando Gómez tampoco tiene filtros.

October 25, 2025 
MrPepe Rivero
Pati Chapoy, Armando Gómez y Gloria Trevi

En el marco del estreno de la serie documental “La Trevi: Sin Filtro”, Gloria Trevi apareció en una conferencia de prensa donde habló de todo, incluyendo los nombres de personas que han tenido un gran impacto en su vida.

Entre ellos, estuvo el de Pati Chapoy, con quien tiene un proceso legal pendiente luego de años de escándalos. Los dimes y diretes comenzaron y ahora Armando Gómez, esposo de la estrella, quien se lanzó contra la líder de “Ventaneando”.

“A tus casi 50 años @ChapoyPati sabías perfectamente de las injusticias que se cometían y preferiste callar. Eras quien protegía y cuidaba ciertas verdades para que no salieran a la luz”.

“Te has cansado de cambiar versiones y manipular una historia de dolor para obtener beneficio”, escribió Armando Gómez en su perfil de X.

Pati Chapoy, en Instagram, publicó la foto de una araña, y anotó: “Tejiendo su vida… esta araña nos da una gran lección: se responsabiliza de su vida!”.

Así que Armando Gómez respondió: “Así deberías responsabilizarte @chapoypati de tanta porquería que tapaste al cerdo que fue muy amigo tuyo, tal cual una araña te da la lección”.

Además, el esposo de Gloria Trevi la etiquetó:

¿Qué dijo Pati Chapoy recientemente sobre Gloria Trevi?

Ante la prensa, Chapoy dijo: “Hay que tener muy claro que todos vivimos la repercusión de nuestras propias acciones. Y yo lo que estoy viendo es que ella, próxima a cumplir 60 años, debe de sentir cierta culpa de todo lo que pasó”.

“No fue una broma, hace 25 años no se hablaba de este tema, hoy sí. Y ella lamentablemente está viviendo la repercusión de sus acciones”.

“No sé si le preguntaron de la denuncia que tiene en este momento, de varias jóvenes, en Los Angeles, California... Yo no hice absolutamente otra cosa más que decir lo que estaba sucediendo en un momento cuando lamentablemente no se hablaba de esto”.

“Yo no soy la noticia. La noticia son todas las víctimas que fueron muchísimas, y que hoy están levantando la voz. Y por si no saben, las víctimas están preparando un serial que ya compró una televisora muy importante”, insistió Pati Chapoy.

Así que Gloria Trevi se le fue a la yugular

Tras las declaraciones de Chapoy, Gloria Trevi respondíó largo y tendido, e incluyó palabras como corrupción, deinsformación y engaño.

“A mis casi 60 años, hace muchíiiiiisimo que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!”, dijo Trevi.

“Ah, y si usted tiene un problema de edadismo, lo siento por todos los días que se tiene que ver al espejo, siempre metiéndose con el peso y el físico de otras personas, incitando el odio y desinformando, engañando a la gente… pero ya no es tan fácil. ¡No estoy sola! Y yo amo mi edad y renacer de mis cenizas. Sé que usted y su patrón tienen mucho poder y dinero… ¡vaya que lo sé! Sé que compran muchas cosas… ¿cómo no les sale sangre de la lengua cuando hablan de corrupción?”.

“Pero nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono… pero los actos tienen consecuencias”, dijo Gloria sobre Chapoy.

Pati Chapoy vive en una de las zonas más exclusivas de la CDMX

