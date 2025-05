Gloria Trevi habla sobre su eterna demanda contra TV Azteca: ‘Me voy a defender’

A lo largo de sus 35 años de trayectoria artística, Gloria Trevi se ha visto envuelta en diversas complicaciones legales. Y es que además de los cargos por los que enfrentó a la justicia en el pasado, actualmente mantiene activa una demanda en contra de TV Azteca, un proceso que si bien no ha sido fácil, recientemente reveló que podría estar a punto de concluirse si todo sale como su equipo tiene contemplado.

Gloria Trevi reveló que ya hay fecha de juicio para su denuncia contra TV Azteca

Durante una reciente conversación con Maxine Woodside, Gloria Trevi se tomó el tiempo de compartir algunos detalles referentes a la contienda legal que mantiene con TV Azteca. Pese a que se negó a mencionar datos que pudiera perjudicar el proceso, la cantante sí atinó decir que ya todo está por llegar a juicio y, aunque admitió que ha sido agotador, reafirmó sus intenciones de defenderse de cualquier ataque que la televisora pretenda orquestar para perjudicarla.

“Sí puedo decir que la de TV Azteca, que ha durado 15 años, ya dieron fecha, primero para octubre (del juicio). Creo que va a haber cambio de un mes, porque se están cambiando de instalaciones. No es ninguna otra cuestión ni nada, pero ya tenemos fecha de juicio, gracias a Dios. Y pase lo que pase, todo está en manos de Dios, y de mis abogados. O sea, yo esa demanda la puse por defenderme de ataques, pero no es porque yo quiera atacar a nadie. Y me voy a defender”, explicó, argumentando que las cosas que ha hecho fueron exclusivamente en el afán de no permitir infamias.

¿Por qué Gloria Trevi demandó a TV Azteca? El origen de su acérrimo conflicto

El conflicto entre la intérprete y la televisora comenzó en 2009. En ese entonces, Gloria Trevi presentó una denuncia formal en contra de TV Azteca por presunta difamación hacia su persona. Todo valiéndose de los cargos que la artista enfrentó a finales de los 90, cuando salieron a la luz los primeros detalles del llamado “Clan Trevi - Andrade”, mismos de los que resultó absuelta en 2004.

De acuerdo con los pocos detalles que se han revelado de esta querella legal, también estaría involucrada Pati Chapoy, que ha sido señalada como responsable de participar en actos de desacreditación. Sobre las razones, como te contamos en TVyNovelas, los problemas se habríandetonado por un contrato de exclusividad que aparentemente nunca se firmó.

Gloria Trevi también incluyó a Pati Chapoy en parte de su demanda contra TV Azteca Instagram

LEE MÁS: