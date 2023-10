La contundente respuesta de Gloria Trevi ante la demanda por lavado de dinero

Gloria Trevi acaparó las portadas de los medios este martes al darse a conocer que tanto la cantante como su esposo, Armando Ismael Gómez, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos fiscales

Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la encargada de presentar las denuncias penales contra Gloria Trevi y su esposo por supuesto lavado de dinero y fraude fiscal. Debido a esto, la cantante fue citada a una comparecencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte este 23 de octubre.

GLORIA TREVI REACCIONA A SEÑALAMIENTOS EN UN COMUNICADO: “AL DÍA DE HOY, NO SOY RESPONSABLE DE NINGUNA IMPUTACIÓN LEGAL”

Ante esto, Gloria Trevi no tardó en subir un comunicado a su cuenta de Instagram en donde habló sobre el tema en términos amplios: “En próximas fechas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal”, se lee.

Sin embargo, poco después Gloria Trevi subió un video en donde explicó más a fondo la situación que enfrenta ante el SAT, así como las acciones que tomará en caso de adeudo.

“SI YO DEBIERA, CUBRIRÍA CUALQUIER ADEUDO": GLORIA TREVI

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Gloria Trevi le compartió a sus seguidores la situación que está viviendo.

“Si yo debiera cualquier cosa, con el corazón y con la cara de frente cubriría cualquier adeudo”

“El día de hoy, varios medios de comunicación dijeron que yo estaba siendo buscada por la Fiscalía General de la República por una supuesta evasión fiscal, les quiero compartir que el día de hoy al mediodía me reuní con la Unidad de Delitos Financieros de la FGR. Según tengo entendido, dicen que parece que supuestamente hay un adeudo mío de 564 mil pesos en el SAT; no obstante, mis abogados y contadores me explican que yo tengo un saldo a favor de más de un millón de pesos”, detalló la cantante, quien se mostró confiada en llegar a un arreglo pacífico.

“Creo que es una cuestión de que las cosas se aclaren, de que los números se cuadren, y pues al parecer, inclusive va a quedar saldo a favor mío”, detalló Trevi , quien además fijó una postura tajante en cuanto al tema de impuestos:

“Las personas que tenemos la bendición de poder generar empleos, considero que también debemos tener la obligación de pagar nuestros impuestos, porque los impuestos ayudan a tener un México mejor, porque los impuestos son para ayudar a la gente más necesitada, para ayudar a las escuelas públicas, a los hospitales públicos”, aseveró.

Por último, Gloria Trevi dejó en claro que, en caso de haber un adeudo en sus impuestos, con gusto lo pagará: “Yo estoy fuerte, estoy bien, estoy tranquila, si yo debiera cualquier cosa, con el corazón y con la cara de frente cubriría cualquier adeudo, porque creo que es una obligación”, concluyó.