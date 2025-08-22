Suscríbete
El Malilla habla de sus inicios y su show en el Palacio de los Deportes para el 13 de febrero del 2026

¿Qué dijo de Lucero?

August 22, 2025 
MrPepe Rivero
El Malilla

El Malilla

José Luis Ramos

Este 28 de agosto comienza la venta general de boletos para el concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes.

Se trata de un nuevo logro para el originario de Chalco, Estado de México, quien ha conquistado grandes escenarios como el Coca-Cola Flow Fest en la CDMX. Ahora llega por primera vez al Domo de Cobre, el próximo 13 de febrero.

El Malilla es uno de los artistas locales más buscados a nivel internacional. Recién lanzó su EP, Tú Maliante Bebé, donde se descarga un perreo, diferente y nuevo, que cuenta con seis rolas que como él lo describe es: “un nuevo cambio de reglas del perreo”.

El Malilla

El Malilla

José Luis Ramos

Fernando Hernández Flores, nombre real del Malilla, incursionó en el Freestyle y el rap en sus inicios, pero hoy es considerado una de las nuevas caras del reggaetón underground en México, destacando en la música urbana por sus letras, estilo único y el flow que transmite en sus presentaciones en vivo.

En conferencia de prensa, recordó sus inicios en la música.

Durante la conferencia también habló de su encuentro con Lucero, a quien conoció en la grabación de una película donde él participó.

“El Chamako De Valle” es uno de los nombres que suenan fuerte en el reggaetón mexicano. Con hits como “Mami Tú”, “Dime”, “G Low Kitty”, “Azótame”, “Resolvemos” y “B de Bellako” (este último de la mano de su sello La Esquina Inc), ha logrado posicionarse como una figura clave en la escena urbana.

El Malilla

El Malilla

José Luis Ramos

El Malilla concierto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
