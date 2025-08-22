Dalilah Polanco y Mar Contreras se dicen sus verdades en LCDLFM; sus fans desatan la guerra

Ya con Ninel Conde fuera de la competencia, los ánimos se encendieron entre Dalilah Polanco y Mar Contreras durante la cena de nominados.

Cuando La Jefa les dijo a los habitantes que compartieran lo que no van a extrañar de sus compañeros, ante la inminente salida de alguno de ellos por los votos del público, comenzaron a brotar las verdades.

Mar Contreras dijo que Mariana Botas no ha tenido intención de conocerla a fondo, y de Dalilah Polanco resaltó que ella le gana en cuanto a controlar las situaciones. “Te veo y digo ‘no mames, espero que mis hijos no me vean así’ porque si la estoy cagando, cabrón.

Cuando tocó el turno de Dalilah Polanco, le dijo: “Eres igual a mío. Tu sonrisa nerviosa siempre te delata”.

“Mar jura que es muchas rayitas abajo de yo, y me supera en tantas cosas, en otras somos iguales, en otras yo soy superior. (Tienes) Esas ganas de reconocimiento... que digo, ¿qué importa?”

“Te veo y he tratado de quitarme tantito de la cocina, porque siempre dices que tu esposo es chef, sí ¡pero tú no, güey!”.

Ser frontales como lo está haciendo Dalilah, así se debe ser en un reality show #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/sFyqzkytkD — Vaya Vaya (@vayavayatv) August 22, 2025

“Siento que tu neurosis es diferente a la mía, la tuya es iracunda y la mía es nerviosa; ambas lo intentamos contener y luchar”.

“Somos iguales, no te extrañaría, porque me quedaría yo, y soy un pedazo de Mar que también trae cosas”, dijo Dalilah Polanco.

“Yo no me considero así, pero bueno”, dijo Mar, tras emitir la risa nerviosa que había comentado Polanco.