¡Ni Ángela Aguilar ni Emiliano Aguilar! Pepe Aguilar viajó en avión con su ‘hijo consentido': VIDEO

Pepe Aguilar tiene claro quién es su mejor compañía para toda ocasión y no, no es ni Ángela ni Leonardo Aguilar, es su “hijo” y amigo inseparable que lo llena de orgullo y que ya se ha ganado a varios fans. El cantante compartió en Instagram una entrañable experiencia: viajó en avión rumbo a Villahermosa, Tabasco, acompañado de su inseparable perro, un pug llamado Gordo.

A través de sus historias en Instagram, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ presumió que Gordo, el pug Aguilar, como se le conoce en redes sociales, lo acompañó en su último concierto, para el que tuvo que hacer uso de un avión.

“Pues aquí llegando a Villahermosa, Tabasco, que es una ciudad maravillosa a la cual vengo desde chavito… ¡Pero hace un calor! No tienen ustedes idea. Aquí es el único lugar, en toda mi carrera, donde me he tenido que cambiar dos veces de camisa porque así, empapado, así es que vamos a ver cómo nos va hoy. Pero bueno, vamos a decir un cliché artístico: el calor humano es lo que más se siente, aparte del calor climatológico”, se le escucha decir al cantante mientras camina junto a su mascota.

Pepe Aguilar y Gordo, el pug Aguilar

Gordo, el pug Aguilar, ya es famoso en redes sociales

Este carismático can, que se ha robado el corazón de los seguidores del artista, es un habitual en sus vacaciones, rutina diaria y compromisos laborales. De hecho, el perrito Gordo, conocido como “el hijo consentido” de la dinastía Aguilar, no solo es una mascota, sino una celebridad por derecho propio, ya que tiene su propia cuenta de Instagram, donde acumula más de 125 mil seguidores.

No es la primera vez que Pepe Aguilar presume la compañía de Gordo por los aires, quien se ha convertido en una figura recurrente en sus redes, acompañándolo en giras, paseos familiares y momentos de descanso. Los seguidores del cantante celebraron esta muestra de cariño hacia su mascota, destacando la conexión especial entre ambos.

Apenas el pasado 21 de abril, Pepe Aguilar compartió una publicación donde se le ve bajando de su avión en compañía de su esposa, Aneliz Álvarez, así como de Gordo.

Pepe Aguilar presumió que es “abuelo”

El 26 de febrero, Pepe Aguilar sorprendió a sus fans al anunciar con gran emoción que Gordo se convirtió en padre. A través de Instagram, compartió imágenes de los cinco cachorros nacidos de Gordo y Niña. “@gordoelpugaguilar es PAPÁ! Ayer por la noche (y la madrugada de hoy) Gordo y niña se convirtieron en los orgullosos padres de 4 hembritas Y UN MACHO !!!!! (O sea se OTRO GORDOOOO !!!) Espero de todo corazón se logren los 5. He de reconocer que Leonardo fue pieza clave en el resultado del alumbramiento!!! Sin la ayuda y buen trabajo del Dr @leonardoaguilaroficial, nada de esto hubiera sido posible (y no es broma)”, escribió el famoso.

La relación entre Pepe Aguilar y Gordo trasciende lo cotidiano: el cantante lleva tatuado el rostro de su pug, realizado por el reconocido tatuador Dr. Woo, como muestra de su profundo cariño. El carismático pug, con su vida de lujos, sigue conquistando corazones dentro y fuera de las redes sociales, consolidándose como un miembro clave de la dinastía Aguilar.

