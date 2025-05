¿Juan Gabriel tuvo un HIJO con su PRIMA? Aparece otro supuesto heredero que busca la verdad

“Lo que se ve no se pregunta” fue la respuesta de Juan Gabriel cuando el periodista Fernando del Rincón le preguntó si era gay. Pero su orientación sexual no tenía ninguna relación con su capacidad de procrear y parece que lo hizo varias veces.

Al menos así se ha sabido luego de su muerte en 2016, cuando aparecieron varios más además de los cuatro legítimos que crió junto a su amiga Laura Salas.

El programa Ventaneando presentó el audio de una llamada telefónica entre el abogado Guillermo Pous (quien fue albacea de la sucesión testamentaria de Juan Gabriel) y un hombre llamado Joe Garcia.

Joe García asegura ser hijo de Juan Gabriel, producto de una relación del Divo de Juárez con su prima hermana.

“Usted lo conoce como Juan Gabriel. Mire, cuando yo fui a buscar a mi papá la primera vez casi muero por buscarlo y luego, la segunda vez que que ya vi a mi papá, que fue en 2014, a él le comentaron que yo estaba muerto y yo no soy de México, yo soy de USA y si usted sepa, mi mamá es María Rodríguez, que es prima-hermana de mi papá. Mi papá y mi mamá, cuado eran jóvenes me tuvieron a mí por accidente y cuando mi mamá me comentó antes de que muriera, me dijo muchas cosas”, dijo el supuesto hijo de Juan Gabriel.

“Mi papá me compró una casa en Palm Springs cuando supo de mí en el 2014 porque mi mamá me confesó la verdad en 2014, antes de su muerte”, aseguró.

A decir de este señor, solo buscaba saber por qué Iván Aguilera fue el único heredero, y conocer la verdad de la muerte de su supuesto padre. “Yo quiero saber la verdad de qué está pasando, por qué Iván se quedó con todo cuando a mí me dijeron que en ese tiempo Iván era su contador y corrió a Jesús Salas, Laura Salas y, por lo que yo tengo entendido él apoyaba a estos muchachos que eran adoptados por ellos en la casa de Ciudad Juárez”.

El abogado Guillermo Pous le respondió: “No hay ninguna duda del testamento que hizo don Alberto, no hay ninguna duda que el heredero universal era Iván Aguilera y no hay ninguna duda de que las cosas se hicieron conforme a la ley en México y Estadods Unidos”.

Así que Joe dijo: “Yo sí quiero decirles que voy a pelear para saber la verdad”.

La respuesta del abogado Pous, quien ya no tiene injerencia en asuntos de Juan Gabriel, fue: “Adelante, tiene toda la libertad y se lo estoy diciendo porque va a perder el tiempo así como todas las personas que pretendieron impugnar esa sucesión, demandar a las personas o a la persona que salió beneficiada. Lo único que se hizo es respetar la voluntad de don Alberto y que Iván Aguilera fuera su heredero. Todo se hizo jurídicamente perfecto”.

¿Cuántos hijos se le conocen a Juan Gabriel?

Juan Gabriel crió a cuatro niños con Laura Salas, hermana de su inseparable Jesús Salas. Los hijos fueron Iván Gabriel (heredero universal), Joan Gabriel Aguilera Salas, Hans Gabriel Aguilera Salas y Jean Gabriel Aguilera.

Previamente, Juan Gabriel adoptó a Alberto Aguilera Jr, quien estuvo envuelto en escándalos y cuyo hijo también murió.

También se conoce la existencia de Claudia Gabriela Aguilera Gil, hija biológica con Dora Gil.

Tras la muerte del Divo, apareció Luis Alberto Aguilera, quien sorprendió con su parecido; es hijo de Guadalupe, la empleada doméstica de la casa que el artista compartía con Laura Salas.

Asimismo, surgió Joao Gabriel Alberto Aguilera, hijo procreado con Consuelo Rosales, la niñera de Laura Salas.

En 2017 surgió el rumor de otro hijo en Perú llamado Julius, y también estuvo la historia de que Juan Gabriel donó su esperma a unos amigos para concebir a unas gemelas de nombres Alberta y Ancira.