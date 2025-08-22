Arturo Carmona se sincera de su vida, amores y faceta de papá: Ni mantenido ni maltratador

Arturo Carmona siempre ha dado de qué hablar, a veces, por su guapura, otras más por su talento en el futbol, algunas otras por sus amores, pero siempre por ser incansablemente trabajador.

Inició su vida pública como futbolista juvenil, jugó como delantero en Rayados de Monterrey, además de tener carrera en Tigres y Monarcas Morelia, se enamoró del teatro y decidió enfocarse en la actuación tras retirarse de las canchas y en la industria representa hoy por hoy la capacidad de reinventarse con éxito, erigiéndose como símbolo de persistencia, versatilidad y pasión.

Galán, buen papá y encantador, Arturo Carmona revela por primera vez y en exclusiva para TVyNovelas lo que es verdad y lo que es mentira respecto a la mala fama que le han creado.

Siempre has sido amable, ¿nunca nadie te saca de tu centro?

La verdad no, a mí me enseñaron a siempre regalar una sonrisa, a ser amable, eso siempre te abre muchas puertas, pero obviamente se nota cuando es real y no es forzado para conseguir algo. Así ha sido toda mi vida. Déjame decirte que me he comprado muchos problemas también por ser así, cuando tienes pareja, obviamente lo pueden tomar como coquetería.

¿No eres coqueto? Poquito sí..., ¿no?

Pues no sé, quizá sí se puede confundir. Alguna vez me pasó en una novela, yo soy muy dado a atender a las mujeres, no sólo a mis parejas, entonces estábamos viajando a una locación y pues obvio le subes la maleta, se la cargas, me siento incómodo de no hacerlo, y pues sí, esta persona se confundió, me imagino que no estaba acostumbrada a un trato así.

¿Se puso raro el asunto?

Pues me compré un problema, no sé ser de otra forma. No soy monedita de oro, no puedo caerle bien a todo mundo, pero pues bueno, así es como fui educado. Me he topado mujeres a las que les quieres abrir la puerta y se ofenden.

¿Cómo tratas a tu hija?

Pues ella vive eso conmigo desde siempre, yo la he tratado siempre como una dama, le he enseñado a mi hija que tiene que existir caballerosidad de la otra parte, que le abran la puerta y todas esas cosas.

También tienes una cultura del trabajo muy linda, ¿no?

Sí, fui futbolista profesional, jugué en los dos equipos más importantes de Monterrey, luego empecé a hacer teatro, más tarde me hice comentarista deportivo, que no fue muy de mi agrado porque me dolía haber dejado el futbol, veía a mis compañeros crecer profesionalmente. Luego trabajé en una desarrolladora de bienes raíces, estuve en TV Azteca Noreste, en Monterrey, luego la actuación ya acá.

¿Por qué los haters te dicen mantenido?

No tengo idea, lo han dicho porque me casé, porque entré a Big Brother VIP, todos hablan desde el desconocimiento. Siempre lo he aclarado en su momento, es decir, desde hace muchos años y pues ahora, después de 20 años pues también lo vuelvo a aclarar. Mi familia sabe quién soy yo, la gente que me ama también me conoce, yo trabajo desde los ocho años, mi papá tenía farmacias, trabajo desde entonces, me enseñó a ganarme mi dinero, sé surtir hasta recetas y hacer pedidos, pero hay gente que nunca la vas a hacer entender.

Casi siempre a los maridos de las famosas les hacen fama de que no trabajan…

Pues yo con ella (Alicia Villareal) ya estaba ganando dinero, claro de que me rebasó económicamente en algún momento, por supuesto que sí, pero eso no me hace un mantenido. Siempre dijeron cosas horribles, gracias a Dios yo la conocí antes de que fuera famosa.

Esa no me la sabía, a ver, cuéntame…

Yo me quise casar con ella no porque dijera que es famosa. La gente piensa eso. Yo conocí a la madre de mi hija antes de que fuera famosa. Inclusive yo la conocí cantando en un escenario de 60 cm de alto en un municipio que se llama Villaldama, Nuevo León. Yo estaba llegando de Europa, de jugar allá.

Entonces te iba muy bien…

Sí, estuvimos en Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Gales, nos fue muy bien, fuimos campeones en muchos torneos internacionales. En lo personal me fue increíble porque venía de ser líder de goleo en la mayoría de estos torneos.

Tengo el enorme gusto de conocer a tu hija Melenie, ¿es celosa contigo?

Tuvo una época donde el celo no era tan bonito porque lloraba, lloraba mucho, lo padecía, lo sufría, obviamente cuando estaba niña.

Arturo Carmona, Alicia Villarreal y Melenie Televisa, Instagram

¿Ya no es celosa?

Entiende, ahora se manifiesta diferente, tiene 26 años. Todavía en la secundaria un día me pidió ir por ella a la puerta de la escuela, ella sabe que yo siempre estoy para ella.

¿Conoce a tu novia?

Sí, conoció a Emilia, de hecho antes de que fuera mi novia. Y entonces fue como que: “Mira, mi amor, te voy a presentar una amiga”, y luego ya como mi novia.

También dicen algunos que eres maltratador, ¿cómo llevas eso?

¿Qué te digo? Yo de verdad no deseo que a alguien le pase lo mismo, entonces procuro no opinar de lo que no sé. No sabemos las batallas de cada quien, las luchas existenciales y mentales, pero lo que si no hay que permitir es que te falten al respeto, obviously.

¿Qué dice tu hija de esto?

Fíjate que mi hija una vez me calló la boca porque yo siempre he sentido la necesidad de explicarle todo. Lo que pasa públicamente también, mi hija nació con el foco público, una vez quise hablar con ella esto, y sin entrar en detalles, me dijo: “Papá, no te preocupes, yo sé quién eres, yo sé el hombre que eres”, ¿qué le digo? Mi hija sabe todo lo que se ha dicho de mí y, gracias a Dios, entiende qué es verdad y qué no.

Pero es fuerte eso, ¿no?

Sobre todo injusto, yo nunca he lastimado a nadie.

¿Qué otra cosa te han inventado?

He tenido que aclarar que no soy bisexual, ¡imagínate! Obviamente no soy bisexual, pero si lo fuese, no tendría problema de vivir con libertad. Pero es terrible, estuvo mal que pensaran que para mí decirme eso sería un insulto. La comunidad gay merece todo mi respeto.