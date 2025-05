Pablo Montero reveló si demandará a Elda María y dio detalles de su relación

Pablo Montero finalmente abordó las acusaciones de agresión física hechas por la influencer Elda María, en una entrevista con el programa ‘Ventaneando’. El cantante, quien había mantenido un perfil bajo tras el escándalo, aclaró los hechos y reveló si tomará acciones legales contra la ex pareja del conductor Rafa Mercadante.

A finales de abril, Elda María acusó al también actor de haberla agredido físicamente durante un encuentro en su residencia en Cancún, tras negarse a participar en un trío sexual. Según la influencer, Pablo Montero, presuntamente alcoholizado, le causó lesiones en la mano al intentar grabarlo, lo que la llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Me dijo que quería hacer un trío. Y le dije: ‘yo no estoy acostumbrada a eso, yo no soy así, yo quería estar contigo. Y no, no quiero hacer un trío’. Entonces él me dijo: ‘ay, te va a encantar’. Y yo le dije que no y que lo iba a grabar porque me estaba ofendiendo. Al momento de que quiero grabarlo, él me jaló el celular y me lastimó la mano”, contó Elda María el pasado 22 de abril.

Sin embargo, días después, ella se retractó públicamente a través de un comunicado en redes sociales, admitiendo que sus declaraciones fueron impulsadas por los celos y asegurando que Montero “siempre se portó lindo” con ella.

Elda María admitió que habló sobre Pablo Montero por celos Instagram

¿Pablo Montero demandará a Elda María?

Cuando se le preguntó si planea contrademandar a Elda María por difamación, Pablo Montero descartó la idea de inmediato. “No, no, no, para nada, yo tengo mucho trabajo. Yo me enfoco mejor, ni soy rencoroso, nunca le deseo el mal a nadie y yo dije: ‘No voy a hablar mal de nadie, y menos de una mujer’, y esa es mi forma de ser, y ya estoy acostumbrado a estas cosas”, explicó.

Días después de la acusación de la influencer, el cantante rompió el silencio y declaró ante los medios: “Lo que se ve no se juzga. Ustedes pueden analizar y sacar conclusiones. Yo me siento tranquilo, estoy en paz, no hice nada malo. Cuando pasan estas cosas tienes que dar la cara y disculparte, pero en este caso no voy a dar declaraciones ni voy a seguir una farsa”.

Pablo Montero reveló cómo conoció a Elda María

En la entrevista, Pablo Montero explicó que conoció a Elda María a través de redes sociales y que se encontraron en Cancún. “Nos conocimos en un lugar que estábamos en Cancún. Esto es lo que tengo que decir, no puedo decir más por respeto a ella”, afirmó el cantante, visiblemente tranquilo.

Sobre las acusaciones, el actor de ‘Qué bonito amor’ fue contundente: “No tengo nada de que avergonzarme y esta vez se salió de control por lo que se dijo y todo el mundo inventó su historia. No puede ser posible que estén diciendo eso cuando no procede ni existe”. También le agradeció a la influencer por retractarse y aclarar la situación.

