Audio filtrado de Ninel Conde suelta bomba: Tacha de hipócritas a habitantes de La Casa de los Famosos México

Luego de su sorpresiva salida de La Casa de los Famosos México, Ninel Conde solo apareció en el programa Hoy y Cuéntamelo ya, pero se filtró un audio donde queda clara su conclusión tras participar en el reality show.

Y es que si bien Ninel Conde ya dijo que se podrían ahorrar el resto de semanas de concurso y darle el premio de 4 millones de pesos a Abelito, su opinión sobre lo que pasó ahí dentro embarra al resto de habitantes.

“Yo no fui a buscar fama, yo ya era famosa, creo que la más de todos, sin ser presuntuosa, sino realista, tampoco me fui a sacarme la lotería porque gracias a Dios tengo lo mío”, se le escucha decir en un audio filtrado, y presentado en el programa Todo para la mujer.

“Creo que es súper frustrante para cualquier ser humano pasar de ser el agredido a ser el agresor simplemente por perspectiva, ¿saben?”, reflexionó la cantante. “Adentro se viven sentimientos muy fuertes, y es tan diferente a como se lee en los programas o en TikTok”.

Aunque no dijo nombre, queda claro que se refería a Mar Contreras y Alexis Ayala cuando dijo: “Hay una personalidad de villana que se convirtió en mártir; hay un violentador misógino que se ha convertido en héroe“.

Ninel Conde eliminada de La Casa de los Famosos México YouTube

“Es muy frustrante ver cómo la injusticia reina en ese programa y si no eres hipócrita o no haces una actuación, no te va bien”.

Para Ninel Conde, lo mejor fue haber salido de una casa con esa toxicidad: “Hay una doble moral que no comparto, una hipocresía que no soporto cerca de mí. Mi aprendizaje fue que si no encajas en un espacio, con los principios equivocados, es mejor no estar ahí. Porque te marchitas, te amargas, te frustras, por eso me veían seria, pensativa, porque yo no comulgo con la hipocresía y la falsedad”.

Ninel Conde tiene presentaciones este fin de semana en Colombia, mientras en La Casa se vive una nominación múltiple que puso en riesgo hasta Abelito.