Gloria Trevi lanza un duro comunicado contra TV Azteca, ¿por qué los demandó y cuál es el pleito entre ellos?

Gloria Trevi no da “su brazo a torcer” contra TVAzteca, y este martes la cantante reafirmó que no retirará la demanda contra la televisora y, en específico, contra Pati Chapoy por un conflicto que ya tiene varios años.

A través de un comunicado en Instagram, en donde además se pronunció sobre las acusaciones que pesan sobre ella por presunto fraude fiscal y lavado de dinero , Gloria Trevi señaló que se mantendrá firme en su denuncia contra TV Azteca por difamación.

“Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”, comienza el mensaje.

“La demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar, pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos”, se lee.

¿CUÁL ES EL CONFLICTO ENTRE GLORIA TREVI Y TVAZTECA?

El pleito data desde hace algunos años, cuando Gloria Trevi anunció que había demandado a TVAzteca y a la presentadora de “Ventaneando”, Pati Chapoy , por presuntamente haber conspirado para desacreditarla luego de que ella se hubiera negado, supuestamente, a firmar un contrato de exclusividad.

De acuerdo con la cantante, la cadena de televisión se empeña en desacreditarla y difamarla con el escándalo de corrupción de menores que protagonizó en los años 90’s y por el que pasó cinco años de prisión, esto a pesar de que Gloria Trevi fue totalmente absuelta de los cargos.

La demanda fue interpuesta en el 2017 en una Corte estatal del poblado de Edinburgo, cercano a McAllen, y en ella se acusa a TVAzteca y a Pati Chapoy de presuntamente difamar a Gloria Trevi luego de que se negara a firmar un contrato de exclusividad.

Hasta ahora, no se tenían muchas actualizaciones sobre esta demanda, la cual continúa su curso, de acuerdo con lo que Gloria Trevi comunicó este martes.