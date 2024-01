Galilea Montijo es la primera en felicitar a Anette Cuburu en su cumpleaños

La conductora de ‘Hoy’ felicitó a Anette Cuburu por su cumpleaños.

Después de la fuerte polémica que desató la exconductora de TV Azteca por los duros ataques que le lanzó a Andrea Legarreta, la presentadora Galilea Montijo ha sacudido las redes por la felicitación de cumpleaños que le hizo a Anette Cuburu.

“Gracias a la vida que me permite cumplir un año más. A los que me lastiman no saben lo invencible que me hacen, a los que me aman gracias por hacer mis días mas bonitos y darme fuerza para nunca rendirme. De niña nunca hubiera imaginado todo lo que he padecido; sin embargo, aquí sigo sonriendo para ustedes, amando a mis hijos y luchando por mis sueños hasta el día que me toque irme... Bienvenidos 48 que este lleno de risas, salud y muchas bendiciones”, escribió la conductora de ‘Hoy Día’.

Las felicitaciones de varios de sus amigos y compañeros del medio del espectáculo no se hicieron esperar, pero la que llamó poderosamente la atención es la primera felicitación que recibió en redes, de nada más y nada menos que la de Galilea Montijo, dividiendo comentarios.

“Feliz cumpleeee!!!! Pásatela increíble juanitaaa”, escribió la presentadora de ‘Hoy’ junto a unos emojis de pastel.

